Extratora da Wap limpa sofá, tapetes e colchões e está em promoção; confira

Os estofados, tapetes e carpetes precisam de um pouco mais de potência na higienização para ficarem bem limpos. Nesse sentido, as máquinas extratoras ficaram famosas por conseguirem alcançar esse nível de limpeza. Se você se interessa por uma, a Extratora Portátil Spot Cleaner W3, da WAP, está participando do Dia de Ofertas UOL.

O produto sai hoje com 15% de desconto utilizando o cupom UOL15AMZ. Segundo a marca, o equipamento é indicado para limpar tapetes, estofados, sofás, colchões, carpetes e até bancos de carros. Confira abaixo o que diz o fabricante e também as opiniões de quem já comprou.

O que diz o fabricante

Indicada para tapetes, estofados, sofás, colchões, carpetes e até bancos de carros;

Com alça ergonômica que facilita o transporte;

Ideal para remoção de sujeiras e manchas em áreas difíceis de alcançar;

Para limpeza profissional ou doméstica;

Com função de borrifar, esfregar e extrair;

Design compacto e portátil;

Possui bico autolimpante.

O que diz quem comprou

A extratora da Wap tem mais de 2 mil avaliações na Amazon e nota média de 4,7 (do máximo de 5). Veja a seguir os comentários de consumidores satisfeitos com o aparelho:

(...)A extratora atendeu a minha expectativa de utilização residencial, deixa por exemplo um estofado levemente úmido mas que logo seca, fácil uso e o manual também é claro e tranquilo de interpretar. No mais amei minha aquisição e está sendo muito funcional na limpeza de estofados, colchões e tapetes. Aline Sales

Foi a melhor compra que eu fiz na vida. (...) Fiz o processo esfregar e extrair várias vezes até a água sair limpa. Foi perfeito, meus sofas estavam muito sujos e ficou muito limpos. Todo processo demorou, mais valeu a pena. Ficou igual limpeza de profissional. Luana Matos

Produto excelente, leve e compacto. Muito bom para limpeza doméstica. Ótimo custo x benefício. Douglas Galdino

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores pontuaram que a limpeza realizada deixou a desejar e sucção é mais fraca do que o esperado.

Bom produto para uso doméstico. Não retira toda a sujeira, mas é leve como eu precisava e fácil de guardar. Serve para limpezas mais superficiais de uso, e nao aquelas manchas antigas. Tania

Razoável, não faz limpeza profunda. Vou ter de comprar outro produto para tirar manchas. Fio e tubo de aspirações curto, atrapalha um pouco para trabalhar. Daniel Martins

Baixa potência, não suga bem a água, deixou a desejar. Josi

