Oposição transforma Eduardo Bolsonaro em líder para evitar perda de mandato

Eduardo Bolsonaro foi anunciado hoje como novo líder da minoria na Câmara. A decisão é uma manobra para tentar impedir a perda do mandato do deputado por faltas.

O que aconteceu

A direita entende que líderes podem marcar presença em qualquer lugar do mundo. A interpretação está baseada em exceções abertas em 2015, quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara.

O PL defende que Eduardo pode até votar. O partido inclusive conta com a participação dele na votação da urgência para o projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro, que pode acontecer amanhã.

Eduardo está sujeito à perda de mandato por faltas. Ele não registra presença nas sessões desde julho, quando terminou sua licença, e 120 ausências levam à perda do cargo. A contagem acontece no começo de cada ano legislativo. Com isso, o filho de Jair Bolsonaro pode deixar de ser parlamentar a partir de 2026.

A manobra contorna esta situação. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e reclama de sofrer perseguição do Judiciário. Ele tem feito lobby para o governo de Donald Trump aplicar sanções contra o Brasil.

Ele tentou pedir para exercer mandato à distância. Em agosto, ele protocolou um pedido, mas a medida não tem previsão na lei nem no regimento interno.

A manobra para salvar Eduardo custou o cargo de Carol de Toni (PL-SC). A deputada era a líder da oposição na Câmara e fez um gesto para ajudar o colega de partido.

A decisão foi comunicada ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A informação foi divulgada pelo líder do PL, Sóstenes Caalcante (RJ). Desde a semana passada, ele falava que assessores do partido buscavam uma saída para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro.