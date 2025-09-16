Oposição quer escolta a policiais ameaçados após morte de ex-delegado em SP

Deputados da oposição protocolaram hoje na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) um projeto de lei para aumentar proteção a policiais após o assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz, 64, considerado um dos maiores inimigos do PCC.

O que aconteceu

PL (projeto de lei) foi apresentado pelo deputado Paulo Fiorilo (PT). A proposta cria uma política para profissionais que enfrentam o crime organizado no dia a dia, com escolta e outras proteções mesmo depois de deixarem o cargo. "A ausência de um sistema de proteção contínua para agentes que, em razão de sua função, se tornam alvos permanentes de organizações criminosas, é uma falha que custa vidas e desmoraliza as forças de segurança paulistas", disse o parlamentar.

Secretário de Segurança Pública deve ser convocado a prestar esclarecimentos. Nos bastidores, a oposição articula a convocação de Guilherme Derrite para explicar a falta de proteção que resultou na morte do ex-delegado. Ferraz disse a um podcast da CBN e do jornal O Globo que não tinha proteção.

Aliado do governo diz que reuniões estão previstas para decidir o que será feito a respeito. De acordo com o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos), conversas devem ocorrer ainda hoje com Derrite, com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e as cúpulas das polícias para definição dos próximos passos. "Estou muito chateado, é um dia de um sentimento de impotência para o estado de São Paulo. Mas eu tenho certeza que o nosso governador, o nosso secretário de Segurança Pública e as pessoas de bem da nossa sociedade, inclusive nossos policiais, vão se levantar para poder defender o nosso estado e o nosso país."

Velório do ex-delegado ocorreu na Alesp

"Excelente policial", lamentou João Doria (sem partido) no velório. O ex-governador disse que Ferraz "cumpriu seu papel brilhantemente como delegado geral", cargo que exerceu em São Paulo durante sua gestão (2019-2022). "Talvez, tenha sido o maior especialista no combate ao PCC (...) Espero que a policia encontre os criminosos e os coloque na cadeia", acrescentou o ex-tucano.



Policial tinha perfil reservado. De acordo com autoridades entrevistadas na Alesp, Ferraz não costumava falar sobre eventuais ameaças que sofresse com colegas.

Salão da Alesp recebeu mais de 20 coroas de flores. Dezenas de policiais estiveram presentes no velório, que se estendeu até 15h e terminou com um cortejo de viaturas em direção ao cemitério da Paz, no Morumbi, onde ocorreu o sepultamento.

Duas pessoas envolvidas no assassinato foram identificadas e são procuradas, informou Derrite. Nome dos suspeitos serão preservados para evitar possível fuga, explicou o secretário. A polícia pediu a prisão temporária dos dois, que ainda não foi acatada pela Justiça.

Entre as motivações analisadas pela polícia estão retaliação do crime organizado e a atuação de Ferraz como secretário em Praia Grande. Ele era secretário de Administração do município do litoral paulista onde ocorreu o crime.