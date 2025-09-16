Aval prévio, voto secreto: entenda PEC que dificulta investigar parlamentar

A Câmara dos Deputados deve votar hoje a PEC da Blindagem, como ficou conhecida a Proposta de Emenda à Constituição que dificulta a investigação de parlamentares suspeitos de cometer crimes. Se aprovada, ela seguirá para o Senado.

O que muda com a proposta

A PEC impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF. O texto da proposta, ao qual o UOL teve acesso, diz que a Corte só poderá fazê-lo se a Câmara, no caso de deputados, ou o Senado, no caso de senadores, autorizar. Hoje, parlamentares são julgados pelo STF por quaisquer crimes imputados a eles.

Votação para autorizar ou não a investigação será secreta. Será necessário atingir maioria absoluta —ou seja, de 50% dos votos da Casa mais um. O Senado e a Câmara terão 90 dias para votar, a partir do pedido do STF para investigar.

Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares. De novo, a decisão se dará em votação secreta, por maioria absoluta, e o prazo de 90 dias se repete.

A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara. A diferença, nesse caso, é que a PEC torna os votos secretos —hoje são abertos.

Em caso de flagrante de crime inafiançável, a PEC dá 24 horas para o processo ser enviado à Casa responsável. A partir daí, os parlamentares decidem, também por voto secreto, sobre a prisão e se autoriza ou não, a "formação de culpa". Hoje, essa votação também é aberta.

A PEC concede foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso. Na regra atual, essa prerrogativa vale apenas para o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso, seus próprios ministro e o Procurador-Geral da República".

Com isso, qualquer ação contra presidentes de partidos não poderá passar por instâncias inferiores da Justiça. Isso significa que juízes de tribunais locais não terão autorização para, por exemplo, bloquear bens de parlamentares suspeitos de envolvimento em algum crime.

As regras para os cidadãos comuns são bem diferentes. Os processos podem ser tocados por instâncias inferiores, como tribunais de Justiça. Além disso, não existe regra para impedir prisão em flagrante.

Votação

A expectativa é que a Câmara vote a PEC nesta terça-feira (16). O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou aos líderes partidários que colocaria a proposta em votação e trocou a relatoria, atribuindo-a ao deputado Cláudio Cajado (PP-BA), aliado do presidente da sigla, Ciro Nogueira (PI), e do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

O projeto de isenção do Imposto de Renda vai ficar para depois. Reportagem do UOL mostrou que Motta deixou a discussão do projeto do governo para depois da votação da PEC da Blindagem e da proposta de anistia aos presos do 8 de Janeiro.

A urgência da anistia pode ser votada amanhã. Após a análise do requerimento de urgência, que acelera a tramitação do texto, o projeto pode ser votado a qualquer momento no plenário. A oposição diz ter 300 votos para aprovar —são necessários 257 favoráveis para urgência.