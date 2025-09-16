Topo

Notícias

Novo pacote de sanções da UE contra Rússia é adiado em meio à pressão de Trump

16/09/2025 10h17

Por Jan Strupczewski e Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia adiará a apresentação de seu próximo pacote de sanções à Rússia, disseram autoridades da UE nesta terça-feira, enquanto o bloco tenta responder à exigência do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que desempenhe um papel mais forte na privação das receitas russas com venda de energia.

Esperava-se que a Comissão apresentasse uma 19ª rodada de sanções aos enviados dos 27 Estados membros da UE na quarta-feira, que, segundo diplomatas, provavelmente incluiria bancos russos, a "frota sombra" de petroleiros que evita sanções de Moscou e listas para impedir que outros países contornem as sanções da UE e dos EUA.

Duas autoridades da UE confirmaram o adiamento, relatado pela primeira vez pelo Politico, mas não disseram por que o cronograma havia caído. Não foi definida uma nova data para a apresentação do pacote.

Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pressionou a UE a agir rapidamente.

"O 19º pacote de sanções da UE deve ser adotado sem demora -- e todas as medidas fortes devem permanecer intactas", escreveu ele no X.

TRUMP PRESSIONA

Os EUA intensificaram a pressão sobre a Europa para que desempenhe um papel mais robusto para ajudar a acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, com um acordo de paz aparentemente elusivo, apesar das repetidas ameaças de penalidades mais severas contra Moscou e seus parceiros.

Trump disse à UE que ela deveria impor tarifas severas à Índia e à China, os maiores compradores do petróleo russo, e parar de importar a energia russa, como parte de uma estratégia para pressionar a economia de guerra da Rússia.

Um porta-voz da Comissão Europeia disse aos repórteres que "as discussões estão em andamento para que se tenha um pacote sólido (de sanções)".

A UE já pretende encerrar as compras de petróleo e gás russos até 1º de janeiro de 2028 -- uma meta que, segundo ela, é ambiciosa e garantiria que os países da UE não enfrentassem picos de preços de energia ou escassez de suprimentos nesse meio tempo.

Mas Washington quer que o bloco seja mais rápido.

Em relação às tarifas comerciais, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o governo Trump não imporia taxas adicionais sobre os produtos chineses para interromper as compras de petróleo russo pela China, a menos que os países da UE primeiro atingissem a China e a Índia com suas próprias taxas punitivas.

As autoridades europeias disseram que é altamente improvável que o bloco faça isso. A UE trata as tarifas comerciais de forma diferente das sanções e só as impõe após uma investigação para estabelecer uma justificativa legal dentro das leis comerciais do bloco.

"É uma proposta desafiadora (de Trump)", disse um diplomata da UE à Reuters. "Mesmo que suas solicitações sejam deliberadamente excessivas, isso ainda nos obriga a chegar a um acordo com elas de alguma forma, a fim de evitar que ele transfira a culpa para a UE."

Os ministros das Finanças do Grupo dos Sete países discutiram novas sanções à Rússia na última sexta-feira. Mais cedo naquele dia, Trump disse que sua paciência com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estava se esgotando, mas não chegou a ameaçar com novas sanções.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que Kiev apoia todos os esforços para privar a máquina de guerra russa de recursos.

"Elas podem e devem ser medidas coordenadas de ambos os lados do Atlântico", disse ele no X.

(Reportagem de Jan Strupczewski e Julia Payne)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Ex-delegado disse em podcast que não tinha proteção: 'Vivo sozinho'

Moscou e Minsk ensaiam lançamento de armas nucleares instaladas em Belarus, diz Lukashenko

O luto midiatizado e militante da viúva de Charlie Kirk

Justiça francesa investiga ministra da Cultura por joias não declaradas

Novo pacote de sanções da UE contra Rússia é adiado em meio à pressão de Trump

Michelle reage após Janja pedir ética e posta vídeo em que ela xingou Musk

Catar e EUA estão próximos de acordo de defesa após ataque israelense em Doha

China dispara canhão de água contra navios filipinos no Mar do Sul da China

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Rainha Camilla, com sinusite, não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent

Pentágono reprime postagens de tropas nas mídias sociais sobre Charlie Kirk