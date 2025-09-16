Norte-americanos acreditam que retórica política dura alimenta violência, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - Aproximadamente dois em cada três norte-americanos acreditam que a retórica dura usada para falar sobre política está incentivando a violência, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada nos dias seguintes ao assassinato do ativista político conservador Charlie Kirk.

A pesquisa de três dias, que foi encerrada no domingo, revelou uma nação enervada pelas divisões partidárias e preocupada com o aumento da violência política, que também incluiu os assassinatos em junho de uma parlamentar democrata de Minnesota e seu marido.

Cerca de 63% dos entrevistados da pesquisa Reuters/Ipsos disseram que a maneira como os norte-americanos falam sobre questões políticas contribui "muito" para incentivar a violência. Cerca de 31% disseram que a abordagem do país em relação ao discurso político estava estimulando "um pouco" a violência e os demais não viram nenhum impacto ou não responderam à pergunta.

O presidente republicano Donald Trump, ele próprio alvo de duas tentativas de assassinato no ano passado, atacou rivais políticos por causa do incidente, dizendo na quinta-feira que "temos lunáticos radicais de esquerda por aí e temos que dar uma surra neles".

Kirk, cuja organização política Turning Point USA ajudou a mobilizar jovens eleitores para apoiarem Trump na eleição presidencial de 2024, estava discursando em um campus universitário em Utah quando um atirador o atingiu fatalmente no pescoço. Embora Kirk tenha dito que seu objetivo era promover o discurso civil, ele era conhecido por comentários inflamados que criticavam a legislação de direitos civis e os homossexuais.

O homem acusado de assassinar Kirk foi capturado um dia após o ataque e deverá ser formalmente acusado na terça-feira, quando está programada sua primeira audiência no tribunal. Ele permanece sob custódia em uma prisão de Utah.

Uma clara maioria dos norte-americanos - 79% - acha que as pessoas no país se tornaram menos tolerantes com pontos de vista diferentes dos seus nos últimos 20 anos, segundo a pesquisa Reuters/Ipsos.

Cerca de 71% dos entrevistados disseram concordar com a afirmação de que "a sociedade norte-americana está quebrada", enquanto uma parcela semelhante - 66% - disse estar preocupada com a perspectiva de violência cometida contra pessoas em sua comunidade por causa das crenças políticas.

A violência política está mostrando sinais de aumento, dizem os especialistas. Nos primeiros seis meses do ano, os EUA sofreram cerca de 150 ataques com motivações políticas, quase o dobro do mesmo período do ano passado, de acordo com Mike Jensen, pesquisador da Universidade de Maryland, que acompanha esse tipo de violência em um banco de dados sobre terrorismo desde 1970.

A pesquisa nacional foi realizada online e entrevistou 1.037 adultos dos EUA. A margem de erro é de cerca de 3 pontos percentuais.