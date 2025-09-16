Topo

No Paraguai, Milei homenageia Kirk e rejeita "qualquer opção moderada"

16/09/2025 15h35

O presidente argentino, Javier Milei, homenageou nesta terça-feira (16) o ativista americano Charlie Kirk, assassinado na semana passada, e alertou contra "as terceiras vias" entre a direita e o socialismo, ao inaugurar a conferência conservadora Cpac em Assunção, no Paraguai.

"Quero começar lembrando de Charlie Kirk, um dos melhores divulgadores das ideias de liberdade", declarou Milei diante de 600 participantes em um hotel na capital paraguaia. "Sua morte não deve nos paralisar, temos a obrigação de seguir em frente", acrescentou.

A conferência dedicou um minuto de silêncio em homenagem ao ativista americano, um aliado próximo ao presidente Donald Trump que foi assassinado na última quarta-feira com um tiro no pescoço durante um evento em uma universidade de Utah.

O americano Matt Schlapp, presidente da Cpac, disse que o fórum ocorre "em um momento crítico" da política internacional, marcado pelo crime do influenciador de extrema direita.

Milei, que enfrenta uma das maiores crises internas em seus 21 meses de gestão, com acusações de corrupção, desafios políticos e turbulências financeiras, defendeu suas reformas econômicas e alertou contra soluções intermediárias na política.

"Há capitalismo de livre iniciativa e há socialismo real, qualquer solução intermediária tende ao socialismo e isso é pobreza", disse. "Não há terceiras vias neste caminho. Qualquer opção moderada, entre muitas aspas, é funcional ao sistema decadente que estamos deixando para trás com tanto esforço".

Milei almoçou com seu colega paraguaio, Santiago Peña, e à tarde tem programado um encontro com centenas de jovens em um ginásio fechado da Secretaria Nacional de Esportes (SND), organizado pela União Industrial.

Na segunda-feira, Milei disse aos argentinos que "o pior já passou" e anunciou que em 2026 aumentará os gastos com aposentadorias, saúde, educação e deficiência, os setores mais afetados pelo ajuste fiscal de seu governo e que costumam ser foco de protestos.

hro/lm/mar/lm/am

© Agence France-Presse

