Nissan vai fechar centro de design no Brasil

16/09/2025 14h41

SÃO PAULO (Reuters) - A Nissan anunciou nesta terça-feira que vai fechar gradualmente um centro de design no Brasil e em outros locais, em meio a uma estratégia de "realinhamento" das operações globais da montadora japonesa na área.

A companhia afirmou que vai "melhor alinhar recursos, enquanto inclui tecnologia no centro do processo de design" para permitir um processo de decisão mais rápido, colaboração criativa "mais profunda" e respostas mais ágeis às mudanças do mercado.

Além do encerramento gradual das operações da Nissan Design Latin America (NDLA) em São Paulo, a empresa vai fechar a Nissan Design America (NDA), afirmou a montadora japonesa no comunicado à imprensa. Operações em Londres e no Japão serão reduzidas e a companhia espera completar a reorganização da área até o final deste ano.

As atividades de design serão transferidas a outros estúdios da empresa, afirmou a Nissan.

Entre os veículos citados anteriormente pela Nissan como tendo sido desenvolvidos no Brasil está o utilitário compacto Nissan Kicks, lançado inicialmente em meados da década de 2010.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

