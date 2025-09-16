Topo

Nasi, vocalista do Ira!, fala sobre música e política no DR com Demori

16/09/2025 15h31

Contemporâneo de artistas como Renato Russo, Frejat e a banda Capital Inicial, Nasi analisa as transformações pelas quais a indústria musical brasileira tem passado nos últimos anos.

"Fazer rock hoje em dia é ser um artista independente, entendeu? Eu faço o meu disco com o meu dinheiro, licencio para as redes e plataformas. Se quero produzir um vinil, tenho que ir atrás de algum selo", diz.

Para o artista, a ascensão dos serviços de streaming é um dos principais desafios da atualidade.

"Muita coisa precisa ser revista quanto à forma de pagamento das plataformas digitais, que é uma miséria. Está muito cruel, porque não há regulamentação nem investimento em nada", aponta.

No bate-papo da TV Brasil, Nasi também compartilhou como a relação com a fé mudou sua forma de enxergar a vida.

"Sou, há 15 anos, iniciado no Culto Tradicional Iorubá. Isso foi muito importante para entender que havia coisas que não precisavam continuar e sim se transformar. Ressignifiquei", conta.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Ao vivo e on demand                                                                 

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Serviço

DR com Demori - Com Nasi, da Banda IRA!

Terça-feira, 16 de setembro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC
Quarta-feira, 17 de setembro, às 4h30, na TV Brasil

