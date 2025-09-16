Topo

Notícias

Não há 'informações credíveis' nos arquivos de que Epstein traficou mulheres (FBI)

16/09/2025 12h37

O diretor do FBI, Kash Patel, disse nesta terça-feira (16) que não há "informações credíveis" nos arquivos da polícia que indiquem que o criminoso sexual condenado e falecido Jeffrey Epstein traficava mulheres jovens. 

"Não há informações credíveis, nenhuma", expressou Patel durante uma audiência do Comitê Judiciário do Senado. "Se houvesse, eu teria apresentado o caso ontem" e indicado "que traficava para outros indivíduos", acrescentou.

cl/bgs/val/mar/aa/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Não para de crescer? Ligre, o gigante híbrido de leão e tigre, passa de 3 m

TRF-4 condena Bolsonaro a pagar R$ 1 milhão em indenização por racismo

Desemprego marca outro recorde positivo no Brasil

Índia diz ter tido conversas comerciais 'positivas' com EUA sobre tarifas

Milei vai privatizar parcialmente operadora de usinas nucleares na Argentina

Exército israelense afirma ter interceptado míssil disparado do Iêmen

Motta diz que vai deliberar na quarta-feira sobre urgência de projetos que tratam do 8/1

Espanha mantém boa performance econômica e revisa em alta sua previsão de crescimento para 2025

Novo vídeo mostra início de perseguição que terminou na morte de Ruy Ferraz

CAE do Senado aprova urgência de viabilização da MP do tarifaço

'Tô nem aí', diz ministro da Saúde sobre visto para os EUA