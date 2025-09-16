Topo

Notícias

Mutirões marcam a passagem do Dia Mundial da Limpeza

16/09/2025 15h53

Além dos mutirões nas 22 cidades no sábado, também haverá a partir desta terça-feira (16) ações de limpeza, oficinas, palestras, atividades educativas, jogos e teatro de bonecos em 37 cidades de 20 estados e do Distrito Federal.

A programação e o formulário de inscrições para participação voluntária estão disponíveis no site do Instituto Limpa Brasil.

No ano passado, mais de 1,2 mil toneladas de resíduos foram coletadas pela mobilização no Dia Mundial da Limpeza.
 

*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Partido Republicano prevê convenção incomum antes das legislativas de 2026

Aval prévio, voto secreto: entenda PEC que dificulta investigar parlamentar

Flávio Bolsonaro diz que 'não existe anistia meia-bomba'

Microsoft anuncia US$ 30 bi em investimentos no Reino Unido durante visita de Trump

Marcha multitudinária contra a mineração no Equador apesar do estado de exceção

Ruy Ferraz Fontes estava cansado de SP e buscou rotina 'mais leve' em Praia Grande

Hacker é preso por vazar dados do youtuber Felca e acessar sistemas público

Tarcísio diz que ex-delegado não tinha pedido proteção: 'Nós daríamos'

Governo tenta poupar família de Careca do INSS em CPI e plano dá errado

Tribunal derruba condenação de ex-assessor de Moraes por disparo de arma de fogo em casa

Gestão do canal do Panamá prevê iniciar construção de gasoduto em 2027