Topo

Notícias

Motta diz que vai deliberar na quarta-feira sobre urgência de projetos que tratam do 8/1

Brasília

16/09/2025 13h19

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou em seu perfil no X que vai deliberar, com líderes de bancadas, na quarta-feira, 17, sobre a urgência da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Em sua publicação, o deputado se referiu ao tema como "projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023", sem citar textualmente a anistia.

Ainda de acordo com o anúncio feito em rede social, foi incluída na pauta a Media Provisória 1300/2025, a MP da Tarifa Social da Energia Elétrica - que, segundo Motta, mantém a isenção da conta de energia para famílias em vulnerabilidade social.

O tema foi um dos tópicos de discussão entre Motta e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em almoço nesta segunda, 16.

O presidente da Câmara também anunciou a inclusão em pauta da PEC 3/2021, a PEC da Blindagem.

Segundo o deputado, a matéria "fortalece a atividade parlamentar" e "foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes".

O deputado Cláudio Cajado (PP-BA) foi designado o relator do tema. Segundo ele, o "texto é "simples e conciso", sem "licença para abusos".

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Ouvidoria da Polícia cobra punição ágil e cautelosa por morte de Ruy Ferraz

Medvedev diz que "orçamento de guerra" de 2026 deve proteger gastos sociais da Rússia

Quem são os membros do PCC presos pelo delegado Ruy Ferraz? Veja nomes

Chefe da ONU chama ações em Gaza de horríveis e cita destruição sistemática

Não para de crescer? Ligre, o gigante híbrido de leão e tigre, passa de 3 m

TRF-4 condena Bolsonaro a pagar R$ 1 milhão em indenização por racismo

Colômbia interrompe compra de armas dos EUA após fim da certificação como aliada no combate às drogas

Desemprego marca outro recorde positivo no Brasil

Índia diz ter tido conversas comerciais 'positivas' com EUA sobre tarifas

Milei vai privatizar parcialmente operadora de usinas nucleares na Argentina

Exército israelense afirma ter interceptado míssil disparado do Iêmen