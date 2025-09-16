Topo

Notícias

Motta diz que Eduardo líder é 'caso atípico', mas independe da presidência

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados - Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados Imagem: Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Carolina Nogueira
do UOL

Do UOL, em Brasília

16/09/2025 21h47

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a indicação de Eduardo Bolsonaro para líder da minoria
para salvá-lo do processo de cassação do mandato por faltas é um "caso atípico".

O que aconteceu

Motta foi questionado pela deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) durante a votação da PEC da blindagem. O chefe da Casa disse que a presidência espera ser oficiada e não pode "tomar nenhuma providência na base da especulação".

Manobra para salvar mandato. Os deputados da oposição afirmam que no cargo de líder Eduardo não teria obrigação de comparecer à Câmara para as sessões.

Parlamentar está nos Estados Unidos desde março. O deputado articula, com integrantes do governo Donald Trump, a aplicação de pressões sobre o Brasil em retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Motta afirmou que a decisão sobre a liderança é das bancadas. Segundo o presidente da Casa, "são os deputados das bancadas que fazem essa escolha".

É claro que se trata de um caso atípico. Nós vamos fazer uma análise, vamos conversar com os partidos de oposição e no momento certo responderei à questão de ordem de vossa excelência.
Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados.

Salário continua, mas contas seguem bloqueadas

Eduardo tentou pedir para exercer mandato à distância. Em agosto, ele protocolou um pedido, mas a medida não tem previsão na lei nem no regimento interno. A manobra para salvar Eduardo custou o cargo de Carol de Toni (PL-SC).

Deputado afirma que essa foi uma maneira de blindar seu posto na Câmara, mas terá pouco efeito prático em sua vida nos EUA, e nas finanças. Atualmente, suas contas bancárias estão bloqueadas por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes em inquérito no qual ele é investigado por coação de autoridades e obstrução de justiça pela atuação nos EUA.

Com isso, para todos os efeitos, continuo sendo parlamentar. Continua desconto em folha para aposentadoria, continua pingando o salário lá, que sabe Deus quando eu vou ver, se algum dia na minha vida vou ver. Enfim, continua minha vida normal de parlamentar. Então, para que eu perdesse o meu mandato teriam que mudar o regimento só para me prejudicar, eu não vejo isso acontecendo
Eduardo Bolsonaro, à colunista do UOL Mariana Sanches

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

'Futuro melhor é possível': jovens dos EUA processam Trump por mudança climática

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que protege deputados de processos e prisões

Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

Fadiga pode ter contribuído para queda de avião da Voepass, diz MTE

Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC da Blindagem

Motta diz que Eduardo líder é 'caso atípico', mas independe da presidência

Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar

Colômbia foi o país mais perigoso para ambientalistas em 2024

Sentenciados por matarem seus pais, irmãos Menéndez têm novo julgamento negado