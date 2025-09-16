Topo

Motta decide votar isenção do IR só depois de anistia e blindagem

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados - Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Carolina Nogueira e Lucas Borges Teixeira
Do UOL, em Brasília

16/09/2025 12h06Atualizada em 16/09/2025 12h38

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu hoje que a análise da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais fica para depois da votação da PEC da Blindagem e da anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

PEC da Blindagem será votada hoje no plenário. Motta avisou aos líderes na reunião desta manhã que a proposta de emenda à Constituição será analisada pelo plenário. O presidente da Câmara tirou o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) da relatoria e colocou Claúdio Cajado (PP-BA), aliado do presidente da sigla, Ciro Nogueira (PI) e do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL).

Urgência da anistia pode ser votada amanhã. A tendência é analisar somente o requerimento de urgência que acelera a tramitação do texto. Com a aprovação desse pedido, o projeto poderá ser votado a qualquer momento no plenário sem precisar passar pelas comissões temáticas. Ainda vai haver uma reunião amanhã para bater o martelo sobre isso.

IR fica para depois da PEC da blindagem e da anistia. No entendimento das lideranças, a votação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 só será possível após análise das prerrogativas e perdão aos presos em 8 de janeiro. Ambos os temas tem monopolizado todas as discussões na Câmara.

Blindagem protege parlamentares. A ideia é que a proposta impeça investigações criminais contra deputados federais e senadores sem aval expresso do Congresso.

PEC da Blindagem coloca votação secreta para aprovar processo investigativo contra parlamentares. O texto de Cajado determina que a abertura de processos investigativos contra parlamentares terão que ser autorizadas por maioria em votação secreta.

Presidentes de partidos serão blindados. Pela proposta que deve ser apresentada, o STF terá competência para julgar os presidentes das siglas "nas infrações penais comuns", assim como já acontece com presidente da República, vice e integrantes do Congresso.

Anistia sem texto, nem relator. A oposição tenta votar o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do perdão aos presos nos atos golpistas. A urgência é para o projeto que está parado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desde 2024, com relatoria do deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE). Não há, contudo, garantia de que o parlamentar seja mantido para relatar a proposta, nem sobre qual texto será votado.

Oposição afirma que tem 300 votos para aprovar. São necessários 257 apoios para passar a urgência. O PL diz que conta com o apoio dos partidos de centrão, entre eles, PP, União Brasil, parte do PSD e Republicanos. As lideranças desses partidos, contudo, dizem que precisam discutir o tema com suas bancadas a partir de um texto, mas a proposta ainda não existe.

Governo é contra ambos

O governo Lula (PT) é contra ambos. Em almoço ontem, o presidente avisou a Motta que não aceitaria uma anistia "ampla e irrestrita" —ou seja, que comporte o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)— e que irá pressionar a base para barrar a proposta.

"Além de imoral, [a anistia] é inconstitucional", afirmou a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, ao UOL. "Nem terminou o julgamento e já há pressão para pautar. Vamos nos posicionar contra e trabalhar para derrubar o pedido de urgência."

Blindagem está no mesmo escopo. Por ser extremamente impopular, integrantes do governo veem neste projeto mais chances ainda de derrubada.

