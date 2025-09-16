Moscou e Minsk ensaiam lançamento de armas nucleares instaladas em Belarus, diz Lukashenko

Por Andrew Osborn e Mark Trevelyan

(Reuters) - Rússia e Belarus estão ensaiando o lançamento de armas nucleares táticas russas como parte de jogos de guerra conjuntos, disse o líder bielorusso Alexander Lukashenko nesta terça-feira.

De acordo com a mídia estatal, o chefe de gabinete de Belarus afirmou que os exercícios também contam com o míssil hipersônico Oreshnik da Rússia, que foi testado no ano passado na guerra com a Ucrânia.

Rússia e Belarus estão concluindo cinco dias de jogos de guerra, com o codinome Zapad, em uma demonstração de força que, segundo elas, visa testar sua prontidão de combate, mas que enervou alguns países vizinhos devido à guerra em andamento.

Os jogos de guerra, que, de acordo analistas militares ocidentais, buscam intimidar a Europa, ocorrem poucos dias depois que as forças polonesas e da Otan afirmaram ter abatido drones russos que entraram no espaço aéreo polonês. Varsóvia fechou temporariamente sua fronteira com Belarus por precaução.

Belarus, aliada russa próxima que faz fronteira com a Ucrânia e a Rússia, bem como com os membros da Otan Polônia, Lituânia e Letônia, abriga armas nucleares táticas russas das quais Moscou mantém o comando e o controle. Minsk tem trabalhado para reabrir e renovar suas instalações de armazenamento nuclear da era soviética.

Lukashenko disse, segundo a agência de notícias estatal Belta, de Belarus, que era natural que as armas nucleares táticas russas fizessem parte dos exercícios de Zapad.

"Estamos praticando tudo lá. Eles (o Ocidente) também sabem disso, não estamos escondendo. Desde o disparo de armas pequenas convencionais até ogivas nucleares. Mais uma vez, precisamos ser capazes de fazer tudo isso. Caso contrário, por que eles estariam em território bielorusso?", declarou.

"Mas não estamos absolutamente planejando ameaçar ninguém com isso", acrescentou.

O Ministério da Defesa de Belarus confirmou em um comunicado que o uso de armas nucleares táticas foi ensaiado juntamente com a implantação do míssil balístico Oreshnik de alcance intermediário da Rússia, que Moscou disparou contra a Ucrânia pela primeira vez em 21 de novembro do ano passado.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse no final do ano passado que a Rússia poderia mobilizar Oreshniks, que, segundo ele, são impossíveis de interceptar, no território de Belarus no segundo semestre de 2025.

Lukashenko, que mantém conversas regulares com Putin, permitiu que Moscou usasse seu território para entrar na Ucrânia em fevereiro de 2022, mas não enviou suas próprias tropas para o conflito.

O presidente dos EUA, Donald Trump, começou a cultivar laços mais estreitos com Lukashenko, há muito tratado como um pária pelo Ocidente, e relaxou algumas sanções contra Belarus na semana passada em troca da libertação de 52 prisioneiros, incluindo opositores políticos do líder veterano.

Em um sinal do aquecimento das relações, oficiais militares dos EUA observaram parte do exercício Zapad em Belarus na segunda-feira.