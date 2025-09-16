Ação que matou ex-delegado é considerada profissional: 'Coisa de quem sabe'

Operação para matar o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes é considerada "profissional" por especialistas em segurança pública, apurou o UOL.

O que aconteceu

A ação para matar Fontes foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização e não descartam a atuação de agentes públicos no crime.

Armamento pesado e modus operandi indicam que execução foi coordenada. O ex-delegado-geral foi morto a tiros de fuzil. Após uma perseguição, Fontes colidiu contra um ônibus, quando homens desceram de uma SUV preta que o seguia e alvejaram seu veículo.

Forma de desembarque e "contenção" são características de treinamento, relataram especialistas ouvidos pelo UOL. Tudo começou com uma perseguição em alta velocidade, envolvendo um carro grande e forte. Na sequência, houve a abordagem e o uso de armamento pesado.

O desembarque do carro foi tático e coordenado. O motorista mostrou ter habilidade e não saiu do volante durante o ataque. Outro criminoso fez a "contenção e perímetro", atuando para garantir a segurança da operação e controle do ambiente — esse é o último a embarcar para dar cobertura aos outros.

Outros criminosos assassinaram a vítima, como mostram imagens obtidas pelo UOL. Eles avançaram em direção à vítima, em movimento descrito na linguagem militar como "progressão", e dispararam várias vezes até matá-la.

Após o crime, houve uma "saída tática". Especialistas destacaram que a manobra de ré rápida para deixar o local é "coisa de quem sabe".

Planejamento e operação para morte de Fontes se assemelham à morte de Vinicius Gritzbach. Em novembro do ano passado, homens fortemente armados foram até o Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, emboscaram e mataram o homem tido como delator de um esquema envolvendo o PCC (Primeiro Comando da Capital) e policiais militares e civis de São Paulo.

Com certeza coisa de quem sabe, matadores com o mesmo apetite, sangue nos olhos, dos matadores do caso Aeroporto de Guarulhos, de Gritizbach.

Delegado de polícia, ao UOL

Força-tarefa para pegar criminosos

Após a morte, SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) enviou dezenas de homens para a Baixada Santista. Busca de assassinos de Fontes conta com batalhões especiais da polícia de São Paulo e com o GAECO (Grupo de Ações Especiais Contra o Crime Organizado).

Equipes atuam em campo para identificar autores do crime, informou a SSP-SP. Autoridades da alta cúpula da secretaria também estão a caminho da Baixada Santista para auxiliarem nas buscas.

Determinei integração de força-tarefa, com prioridade definida pelo gov. Tarcísio, para prender os criminosos. O procurador-geral de Justiça ofereceu o apoio do Gaeco.

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil no início da noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. Delegado aposentado, ele atuava como secretário da Administração do município paulista.

Morte pode ter relação com atuação do delegado. Entre 2019 e 2022, ele exerceu o cargo de delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Era inimigo do PCC e tinha rivais até dentro da polícia.

A equipe de Fontes indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha. Por conta disso, os criminosos foram mandados para RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, inaugurado em abril de 2002 para abrigar integrantes de facções criminosas.

Foi Fontes também quem divulgou os primeiros organogramas do PCC, com Marcola, Cesinha e Geleião no topo. Durante muitos anos, ele recebeu ameaças de morte de integrantes do crime organizado.

O ex-delegado-geral também prendeu mulheres de líderes do PCC, como Aurinete Carlos Félix, casada com César Roriz Silva, o Cesinha, e Petronilha de Carvalho, esposa de José Márcio Felício, o Geleião, ambos fundadores do PCC e já mortos. As prisões ocorreram em meados dos anos 2000, quando ele era titular da Delegacia de Roubo a Bancos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A Secretaria da Segurança Pública lamenta, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim.

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota

Cúpula do PCC enviou ordem em março de 2019 para matar Ferraz Fontes. Um recado assinado pela liderança encomendando a morte foi encontrado pela Polícia Civil em uma residência na zona leste da capital paulista, à época.

No curso das investigações, apurou-se que a ordem para efetuar os atentados contra os agentes públicos proveio de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, maior liderança da facção, que se encontra preso

Ministério Público, em denúncia

Não se sabe se há relação da morte do ex-delegado-geral com a ordem da facção. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Diligências acontecem para encontrar os autores dos crimes.

Apesar das suspeitas, secretário executivo da SSP-SP diz que é prematuro confirmar a ordem. Ao UOL, Osvaldo Nico Gonçalves explicou que é cedo para apontar os envolvidos nos crimes.