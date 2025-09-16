Topo

Notícias

OPINIÃO

Morte de ex-delegado-geral: recado para quem investiga elo PCC-Faria Lima?

Criminosos fortemente armados mataram o ex-delegado-geral de SP Ruy Ferraz nesta segunda em Praia Grande, na Baixada Santista - Reprodução
Criminosos fortemente armados mataram o ex-delegado-geral de SP Ruy Ferraz nesta segunda em Praia Grande, na Baixada Santista Imagem: Reprodução
Roger Modkovski
do UOL

Do UOL

16/09/2025 18h19

O ex-delegado Ruy Ferraz, 64, um dos maiores inimigos do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi assassinado a tiros de fuzil nesta segunda em Praia Grande, na Baixada Santista. Ex-delegado-geral de São Paulo, ele teve marcante atuação no combate ao PCC.

Duas das pessoas envolvidas no crime já foram identificadas e estão sendo procuradas, segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Veja vídeo da emboscada contra Ruy Ferraz

O colunista Josias de Souza informa que o atentado foi visto como um "aviso" por um dos membros da força-tarefa que investiga as finanças da facção criminosa e suas conexões com o coração financeiro do país. Seria o PCC das armas mostrando o que pode acontecer com quem mexe com o PCC da Faria Lima.

Leonardo Sakamoto ressalta que o crime é mais um elemento do "inferno astral" pelo qual passa o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para Sakamoto, Tarcísio deveria passar mais tempo cuidando dos problemas do estado que administra e menos cuidando de tentar anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

Tarcísio prometeu o "rigor da lei" para os criminosos, destacando o legado do delegado, pioneiro no combate ao PCC, durante 40 anos de serviços prestados à polícia.

Josmar Josino: Ex-delegado-geral e inimigo do PCC é morto a tiros em Praia Grande

Josias de Souza: PCC raiz mostra fuzis a quem incomoda PCC da Faria Lima

Leonardo Sakamoto: Morte de delegado é mais um BO para o inferno astral de Tarcísio

Carla Araújo e Uesley Durães: Tarcísio promete rigor da lei e destaca 'legado' de delegado inimigo do PCC

Carlos Madeiro: Primeira-dama de João Pessoa é denunciada por 'acordo' com facção criminosa

Outros olhares

Daniela Lima
STF não crê em freio a Trump nos EUA, e ministros aguardam mais Lei Magnitsky Leia mais

José Paulo Kupfer
Mesmo com freio no PIB, emprego forte fará Copom esperar para cortar juros Leia mais

Carlos Nobre
Brasil precisa ir além do desmatamento zero para cumprir metas ambientais Leia mais

Roberto Sadovski
Astro, diretor e ativista: Robert Redford deixa legado inestimável Leia mais

M. M. Izidoro
O Oscar é nosso. Agora vem todo o resto Leia mais

Joanna Moura
Por que você ainda tem pesadelos com a escola? Leia mais

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Médico pecuarista morre após queda de avião que ele mesmo pilotava em MS

Ativistas anti-Trump projetam fotos relacionadas com caso Epstein no castelo de Windsor

Futura/Apex Partners: metade avalia economia como ruim, mas sobe percepção positiva

Futura/Apex Partners: Lula lidera cenários de 1º turno em 2026, mas aparece atrás no 2º turno

Futura/Apex Partners: Avaliação negativa do governo Lula cresce e chega a 47,9% em setembro

Bolsonaro está isolado em quarto com revista para evitar entrada de celular

Sobe para 17 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México

AIEA diz que foram registrados bombardeios perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

Tucanos, tartarugas e macacos resgatados em megaoperação contra tráfico de animais

Anvisa proíbe venda de azeite Los Nobles e de suplemento alimentar

Wall Street fecha em queda antes da decisão do Fed sobre juros nos EUA