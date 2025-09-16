Moraes não pode ser preso a qualquer momento por agentes dos EUA no Brasil

É falso que o ministro do STF Alexandre de Moraes possa ser preso a qualquer momento no Brasil por agentes federais dos Estados Unidos.

Não existe mandado de prisão expedido nos EUA contra Moraes. Além disso, agentes americanos não podem prender cidadãos brasileiros no Brasil.

O que diz o post

Um homem diz em vídeo que o ministro do STF "Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos, fontes internas revelaram à grande mídia". Ele faz referência a sanções impostas a Moraes pelos EUA por causa do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo.

Por que é falso

Moraes não tem mandado de prisão expedido nos EUA nem é procurado. O UOL Confere já checou uma desinformação similar que alegava falsamente que o ministro poderia ser procurado pela Interpol. Para ser incluída na lista de alerta vermelho da Interpol, a pessoa deve ser considerada procurada com base em um mandado de prisão ou decisão judicial. Moraes não consta entre os procurados pelos EUA. A lista pode ser acessada no site da Interpol e é possível refinar a busca por nome, nacionalidade, gênero, país em que a pessoa é procurada, idade (veja aqui).

Agentes americanos não podem prender cidadãos brasileiros no Brasil. Mesmo que houvesse uma ordem de prisão, os Estados Unidos teriam de acionar a Justiça no Brasil para tentar prender Moraes ou a Interpol caso ele estivesse em outro país.

Notícia de prisão de Moraes não existe. Além disso, ao contrário do que afirma o vídeo, nenhum veículo da "grande mídia" noticiou a suposta iminente prisão de Moraes (aqui).

EUA aplicaram sanções contra Moraes. O magistrado foi incluído na lista de sancionados pela Lei Magnitsky no dia 30 de julho. A medida prevê bloqueio de bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas por tempo indeterminado. No dia 18 de julho, o Departamento de Estado dos EUA anunciou a revogação do visto de Moraes e de outros sete ministros do Supremo.

Outra desinformação similar. O UOL Confere também já desmentiu que o ministro tenha sido condenado nos Estados Unidos. A publicação enganosa usava um vídeo sobre as sanções via Lei Magnitsky para enganar e confundir usuários.

Viralização. No TikTok, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava mais de 35 mil curtidas.

