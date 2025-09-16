Topo

Moraes adverte secretaria de SP por audiência de Delgatti na Câmara

Walter Delgatti presta depoimento em processo de cassação de Carla Zambelli - Julia Affonso/UOL
Walter Delgatti presta depoimento em processo de cassação de Carla Zambelli Imagem: Julia Affonso/UOL
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 17h25Atualizada em 16/09/2025 17h25

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), advertiu a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo por permitir a participação do hacker Walter Delgatti Neto em uma sessão na Câmara dos Deputados na última semana.

O que aconteceu

Moraes apontou que a participação de Delgatti na sessão "deu-se de forma irregular". "Uma vez que tal requisição não foi submetida a prévia apreciação judicial."

Secretaria não tem atribuição para autorizar a participação de Delgatti, "na condição de testemunha ou investigado, em processo de qualquer natureza". "Sem prévia deliberação do Juízo competente para fiscalizar a execução penal de Walter Delgatti Neto."

Participação virtual ou presencial do hacker em procedimentos de "qualquer natureza" precisam de autorização do STF, afirma Moraes. "Diante do exposto, oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/SP e ao Departamento de Execuções Criminais da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo informando e advertindo que qualquer incidente na presente execução penal, inclusive solicitação de participação virtual ou presencial do apenado em procedimentos de qualquer natureza, inclusive parlamentar, como testemunha ou investigado, deve ser dirigida ao Supremo Tribunal Federal, para prévia deliberação."

Delgatti depôs em processo de cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que tramita na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). O processo foi encaminhado à comissão em junho pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e também será analisado pelo plenário da Câmara. São necessários 257 votos para que ela seja destituída do cargo.

Preso em Tremembé (SP), Delgatti prestou depoimento por videoconferência e declarou que realizou invasões a sistemas do CNJ entre 2022 e 2023. Ele disse que Zambelli queria que ele comprovasse que "o sistema era violável". "Ela pediu que eu invadisse o TSE, o CNJ, o STF, que eu conseguisse comprovar que o sistema era violável, pois ela queria desacreditar o discurso que à época havia sobre a segurança do sistema de justiça e do TSE do Brasil", declarou.

O UOL procurou a secretaria para se manifestar. O espaço segue aberto.

