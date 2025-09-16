Topo

Minério de ferro sobe em meio à recuperação da produção de aço na China

16/09/2025 08h04

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta terça-feira, apoiados pelo aumento da produção de aço na China, enquanto os ganhos nos índices de referência do aço refletiram a melhora do sentimento apesar de dados fracos do setor imobiliário.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 0,82%, a 803,5 iuanes (US$112,94) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura avançava 0,24%, a US$105,75 a tonelada.

Grandes empresas siderúrgicas produziram uma média diária de 2,087 milhões de toneladas no início de setembro, um aumento de 7,2% em relação ao mês anterior, de acordo com a corretora chinesa Galaxy Futures.

Isso ocorre depois que a produção de aço bruto da China em agosto caiu pelo terceiro mês consecutivo, já que as siderúrgicas em Tangshan, o principal centro de produção de aço da China, reduziram as operações para um grande desfile militar em Pequim. Enquanto isso, a produção de aço bruto no Brasil caiu 4,6% em relação ao ano anterior em agosto.

Após semanas de quedas, a produção de concentrados de minério de ferro pelas mineradoras chinesas se recuperou na semana passada, um sinal de que as mineradoras locais estão gradualmente reiniciando as operações, disse a consultoria chinesa Mysteel.

Enquanto isso, os preços das casas novas na China caíram 0,3% em agosto em relação ao mês anterior, em meio à fraqueza persistente no setor imobiliário.

A Associação de Ferro e Aço da China, apoiada pelo governo chinês, realizará uma reunião com os chefes responsáveis pelas compras de minério de ferro das siderúrgicas na quinta-feira.

(Reportagem de Lucas Liew)

