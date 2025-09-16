Topo

Milei vai privatizar parcialmente operadora de usinas nucleares na Argentina

16/09/2025 13h23

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, assinará um decreto para privatizar parcialmente a Nucleoelectrica Argentina, a empresa que opera as três usinas nucleares em funcionamento no país, disse o porta-voz presidencial Manuel Adorni nesta terça-feira.

A administração da Milei pretende vender 44% das ações da empresa, que opera as usinas de Atucha I, Atucha II e Embalse, por meio de uma licitação pública internacional, acrescentou Adorni.

"A ideia é promover o investimento privado para construir o primeiro reator modular da Argentina e impulsionar a mineração de urânio", disse ele, acrescentando que todas as empresas estatais estão sujeitas a potencial privatização.

(Reportagem de Eliana Raszewski)

