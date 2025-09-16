Michelle reage após Janja pedir ética e posta vídeo em que ela xingou Musk

Topo

Ex-primeira-dama ironizou Janja e publicou vídeo em que ela xinga Elon Musk - Evaristo Sá/AFP e Mauro Pimentel/AFP
16/09/2025 10h07

Michelle Bolsonaro rebateu a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que pediu que ela tenha "ética" nas críticas ao presidente Lula.

O que aconteceu

A ex-primeira-dama ironizou Janja e publicou um vídeo em que ela xinga o empresário Elon Musk. "Comportamento ético... Assim????!", postou Michelle nos stories do Instagram ontem. No vídeo, a esposa de Lula aparece ofendendo Musk, durante evento do G20, em novembro do ano passado. "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you (vai se f*, Elon Musk)", disse a atual primeira-dama.

Agir sem diplomacia em um posto de alto escalão, usar palavras de baixo calão e passar vergonha em rede nacional... ah isso pode né?
Michelle Bolsonaro, ao rebater Janja, nas redes sociais

Michelle postou, em seguida, um vídeo em que Lula dizia que acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia em uma mesa de bar regada a cerveja. A declaração do petista ocorreu em março de 2022. Na publicação, ela comentou: "A farsa da extrema-esquerda".

Em entrevista à Folha de S. Paulo publicada no sábado, Janja disse que o comportamento de Michelle é "muito ruim" para as mulheres. Questionada sobre o papel que terá nas eleições do ano que vem e sobre os ataques de sua antecessora ao marido, a primeira-dama declarou que não vai deixar "ninguém atacar" Lula e pediu "ética".

Qualquer pessoa que ataque meu marido, eu me sinto no direito de protegê-lo. Ele não precisa de proteção. Mas eu não vou deixar ninguém atacar ele, seja homem ou seja mulher. Dependendo do nível do ataque, é óbvio que eu vou me colocar. Eu espero que ela [Michelle] tenha ética para saber o papel que ela tem. Eu espero que não se repita o que ela fez. Porque para nós, mulheres, o comportamento dela é muito ruim. Não é sobre ela. É sobre as mulheres. Já somos muito atacadas.
Janja sobre Michelle, em entrevista à Folha de S. Paulo

Michelle chamou Lula de "pinguço e mentiroso" em discurso no mês passado. Durante evento do PL Mulher no Rio Grande do Norte, a ex-primeira-dama xingou o presidente e o acusou de provocar as sanções dos Estados Unidos ao Brasil. "Se autointitula pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Mentiroso, cachaceiro, pinguço, irresponsável, é isso que ele é", declarou a ex-primeira-dama na ocasião.

