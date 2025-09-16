O que realmente acelera o metabolismo e qual o papel disso no emagrecimento

Muita gente que quer emagrecer sonha com um truque capaz de acelerar o metabolismo e transformar o corpo numa máquina de queimar calorias. A lógica parece simples: se o corpo gastar mais energia em repouso, o emagrecimento virá de forma natural. Mas a realidade é menos glamourosa — e bem mais complicada.

Antes de tudo, vale lembrar o que é o metabolismo: a soma de todas as reações químicas que mantêm o organismo funcionando. Ele constrói e repara tecidos, regula a temperatura corporal, produz energia e garante funções vitais como respiração e circulação sanguínea. Para isso, o corpo gasta combustível (calorias), a chamada taxa metabólica basal, a quantidade de energia que o organismo utiliza, em repouso, para exercer suas funções básicas.

É aí que surge a tentação: se existisse uma forma de acelerar essa taxa, seria possível emagrecer sem grandes esforços, certo? Não é simples assim. A maioria das estratégias de "aceleração metabólica" gera aumentos minúsculos no gasto energético, na ordem de 20 a 100 calorias extras por dia. Isso é insuficiente para uma queima de gordura real. Além disso, o organismo tem um truque de autopreservação: economizar energia. Se gasta mais em um processo, ele compensa poupando em outro.

No fim das contas, alimentação equilibrada e atividade física regular continuam sendo os dois grandes pilares do emagrecimento saudável. Mas vamos destrinchar o que realmente pode mexer no metabolismo —e até que ponto isso ajuda.

Imagem: iStock

Controlar o estresse

Funciona. Quando estamos sob estresse ou ansiedade, o corpo libera cortisol e adrenalina, hormônios que reduzem o gasto calórico e incentivam o estoque de gordura. É como se o organismo se preparasse para um cenário de perigo, priorizando a sobrevivência em vez da digestão. Rotinas mais tranquilas não são só autocuidado, também ajudam a manter o metabolismo ativo de uma maneira mais eficiente.

Imagem: iStock

Praticar exercícios regularmente

Funciona. Musculação, corrida, bike, treino funcional... Qualquer atividade física mexe na taxa metabólica basal. O corpo continua gastando energia mesmo no descanso, reparando as microlesões nos músculos.

Além disso, mais músculos significam mais calorias queimadas em repouso —embora o efeito seja pequeno. Um quilo de massa magra queima cerca de 13 calorias por dia. Ou seja, o aumento energético ao ganhar 1 kg de músculo —o que pode levar meses para acontecer— não compensa nem uma bala. Ainda assim, somado a boa alimentação, sono adequado e redução do estresse, o efeito é relevante.

Imagem: iStock

Consumir termogênicos

Funciona, mas pouco. Pimenta, gengibre, café, canela e suplementos termogênicos aumentam levemente o gasto energético, algo em torno de 5%. Isso significa que alguém que gasta 2.000 calorias diárias queimaria apenas 100 extras. Além disso, alguns têm efeitos interessantes: a pimenta pode reduzir o apetite, e gengibre e canela possuem ação anti-inflamatória. Mas sem treino e alimentação equilibrada, são só tempero extra.

Imagem: iStock

Aumentar a ingestão de proteínas

Funciona. Proteínas têm o maior efeito térmico entre os macronutrientes: cerca de 25% a 30% das calorias são gastas só na digestão. Carboidratos ficam em 6% a 8%, e gorduras em míseros 2% a 3%. Além disso, proteínas ajudam na construção muscular e em hormônios que favorecem a queima de gordura.

Metabolismo e idade: quando ele realmente desacelera?

Durante décadas acreditou-se que o metabolismo descia ladeira abaixo a partir dos 30 anos. Mas uma pesquisa publicada na Science derrubou esse mito. O estudo, feito em 29 países com 6.400 pessoas de 8 dias a 95 anos, revelou que o metabolismo acelera no primeiro ano de vida, vai descendo até a vida adulta e depois se mantém estável dos 20 aos 60 anos —independentemente do sexo. Só a partir da sexta década ele começa a desacelerar gradualmente.

Ou seja, culpar o metabolismo por aquele quilinho extra aos 30 não faz sentido. O que pesa, quase sempre, são mudanças no estilo de vida.

*Com informações de reportagem publicada em 04/01/2022