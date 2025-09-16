É consenso que o Copom (Comitê de Política Monetária) manterá inalterada a taxa básica de juros (taxa Selic), em 15% nominais ao ano, nesta quarta-feira (17). Também é consenso que, em algum momento, entre o fim de 2025 e os primeiros meses de 2026, o colegiado que reúne presidente e diretores do Banco Central dará início a um ciclo de cortes nos juros.

A divergência, não muito acentuada, se restringe à determinação desse momento e à intensidade do ciclo de redução da Selic. De acordo com o leque de expectativas, os cortes poderão começar já na reunião do Copom de dezembro ou ocorrer no encontro de fins de janeiro de 2026, com poucas apostas de que só se efetue em março.

No último Boletim Focus, divulgado na segunda-feira (15), a mediana das projeções apontou que os juros cairiam para 12,5% no fim de 2026, mas há apostas de que possa recuar até 11%. Na hipótese mais comum entre analistas do mercado financeiro, a queda se daria em doses de 0,5 ponto percentual, por cinco reuniões consecutivas do Copom, encerrando o ciclo em junho ou agosto.

Uma das explicações para a cautela prevista na redução dos juros veio a público nesta terça-feira (16), com a divulgação dos resultados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), no trimestre encerrado em julho. O desemprego desceu ao nível histórico mais baixo desde o início da pesquisa e tanto a renda mensal quanto a massa de rendimentos na economia bateram recordes de alta.

O mercado de trabalho "resiliente", como já se tornou jargão, influencia positivamente a atividade econômica e mantém pressões sobre a marcha da inflação. Renda em alta atua sobretudo em favor da atividade no setor de serviços, cujos preços são menos dependentes das oscilações na cotação do dólar. A evolução dos preços no setor de serviços, por isso mesmo, merecem atenção especial do Copom.

Chama a atenção que o mercado de trabalho esteja bombando, numa fase de evidente freio na atividade econômica. Não só o desemprego está nas mínimas históricas, mas também a ocupação está nas máximas, enquanto a subutilização da mão de obra e o desalento (pessoas em idade de trabalhar que desistiram de procurar ocupação) recuam.

Mas há um freio muito claro na atividade econômica, sob efeitos de uma taxa de juros muito alta, em período já prolongado, derrubando o crédito, um dos canais de expansão dos negócios. Em julho, o IBC-Br (Índice de Atividade), calculado mensalmente pelo Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (15), registrou o terceiro recuo seguido.

Essa situação, aparentemente paradoxal, é relativamente comum. Uma das características do mercado de trabalho é a de que ele é o último a reagir a alterações no ambiente econômico. Os empregadores demoram a perceber as mudanças de rumo da economia, tanto na direção de altas na atividade quando na de baixa. As contratações, por isso, demoram a ganhar ritmo quando a economia começa a ficar aquecida, assim como as demissões não ocorrem já no início da fase de queda da atividade.

No caso brasileiro atual, as injeções de recursos provenientes de gastos públicos, com destaque para programas sociais, configura um impulso adicional à atividade e à manutenção ou mesmo ampliação dos empregos, reforçando a resistência do mercado de trabalho.

Programas sociais como Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), INSS, Seguro Desemprego e Auxílio Gás agregaram em julho, de acordo com levantamento da consultoria 4intelligence, mais 40% à massa de rendimentos de todos os trabalhos, que atingiu R$ 354 bilhões, resultando em massa de rendimentos ampliada de R$ 500 bilhões.

Se há dinheiro irrigando a atividade, há também o peso das taxas de juros muito elevadas, inclusive em termos reais, freando a expansão dos negócios. Setores que dependem mais do crédito estão mostrando evidentes indicações de menor crescimento ou mesmo estagnação.



O PIB (Produto Interno Bruto) já refluiu de um crescimento exuberante de 5,3% (taxa anualizada), no primeiro trimestre, para 1,8% (também taxa anualizada), no segundo trimestre. Indicadores de atividade, no terceiro trimestre, sinalizam queda de ritmo ainda mais forte. A expansão do primeiro semestre garante alta do PIB próxima de 2,5% em 2025 do que em 2024, mas a herança legada para 2026, com a freada do segundo semestre deste ano, tende a ser negativa.

É nesse quadro previsto mais para frente, com mercado de trabalho ainda resistente, mas com a atividade claramente em baixa, que o Copom começará a cortar os juros. A inflação tende a recuar, mesmo com o BC jogando parado, ainda que com mercado de trabalho doméstico em boa forma, num contexto de recuo nos juros americanos, previsto para começar na reunião do Fed (Federal Reserve, banco central americano), também nesta quarta-feira.