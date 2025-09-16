Topo

Notícias

Mercosul-EFTA é passo importante na expansão de acordos comerciais do Brasil, dizem ministérios

Brasília

16/09/2025 13h35

A assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), nesta terça-feira, 16, representa um "passo importante na expansão da rede de acordos comerciais do Brasil". A afirmação consta de nota conjunta dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de Relações Exteriores (MRE) e da Agricultura e Pecuária (Mapa).

"Diante de um cenário externo desafiador, o Brasil reafirma seu interesse em, conjuntamente com os sócios do MERCOSUL, promover comércio baseado em regras e ampliar mercados para as empresas nacionais", diz a nota.

Segundo os ministérios, o acordo Mercosul-EFTA - somado ao já assinado acordo de livre comércio entre o bloco sul-americano e Cingapura e ao acordo entre Mercosul e União Europeia, ainda pendente de assinatura - vai levar a um aumento de 152% da corrente de comércio brasileira. "Trata-se da maior ampliação da rede de acordos comerciais do Brasil", diz o texto.

"Ademais, o Brasil está empenhado em concluir proximamente as negociações com os Emirados Árabes Unidos, em retomar as negociações com o Canadá e expandir os acordos existentes com México e Índia, entre outras frente negociadoras", continua a nota, acrescentando que o País está comprometido com o multilateralismo, desenvolvimento sustentável e cooperação internacional.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Fenaert sobre cassação da Jovem Pan: 'medida extrema e desproporcional'

Kane diz que enfrentar o Chelsea na Champions o motiva a 'jogar melhor'

Polícia identificou um dos envolvidos no assassinato de Ruy Ferraz Fontes, diz Derrite

Exposição na França revela dinamismo e resistência da cultura das periferias do Rio e de Paris

Trump anuncia que EUA e China chegaram a acordo sobre TikTok

Após revogação, Lewandowski recebe visto dos EUA para ir à ONU com Lula

Ouvidoria da Polícia cobra punição ágil e cautelosa por morte de Ruy Ferraz

Medvedev diz que "orçamento de guerra" de 2026 deve proteger gastos sociais da Rússia

Quem são os membros do PCC presos pelo delegado Ruy Ferraz? Veja nomes

Chefe da ONU chama ações em Gaza de horríveis e cita destruição sistemática

Não para de crescer? Ligre, o gigante híbrido de leão e tigre, passa de 3 m