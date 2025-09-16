Mercado de ações de US$19 trilhões da China volta a atrair estrangeiros

Por Summer Zhen e Samuel Shen e Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - Investidores estrangeiros estão planejando um retorno em grande escala aos mercados de ações da China três anos depois de se afastarem e os classificarem como "não investíveis", incentivados pelas oportunidades tecnológicas oferecidas e pela crescente demanda por diversificação além dos ativos dos Estados Unidos.

O progresso na adoção da inteligência artificial pela China e seu desenvolvimento de chips e medicamentos inovadores este ano confortou investidores globais de que a guerra comercial entre EUA e China e as proibições de exportação de tecnologia impostas por Washington não impediram a inovação na segunda maior economia do mundo.

A trégua tarifária entre EUA e China e um ambiente doméstico de flexibilização monetária impulsionaram ainda mais a confiança dos investidores. Como consequência, o índice acionário Shanghai Composite atingiu o maior nível em uma década na semana passada, enquanto o mercado em Hong Kong alcançou o maior patamar em quatro anos.

A mudança no sentimento dos investidores estrangeiros pode potencialmente adicionar combustível à recuperação do mercado, que até agora tem sido impulsionada principalmente por participantes nacionais.

Os investidores estrangeiros pioneiros já estão de volta à China, atraídos pela corrida de alta deste ano e em busca de diversificação dos ativos dos EUA, disse Brett Barna, ex-gerente de fundos de hedge que agora gerencia dois escritórios familiares com sede em Nova York.

"A China é interessante porque é muito pouco correlacionada com o resto do mundo", disse Barna, acrescentando que planeja criar uma plataforma de investimento que permita que o capital dos EUA e da Europa acesse os mercados de capital da China.

Os dados sobre lançamentos e fluxos de fundos ilustram o crescente entusiasmo por um mercado de ações chinês de US$19 trilhões, incluindo Hong Kong.

Agosto marcou a maior compra mensal de ações da China por fundos globais de hedge em seis meses, de acordo com um relatório do Morgan Stanley, que não detalhou os números.

Os dados da Morningstar mostraram que o número de novos lançamentos de fundos de ações de mercados emergentes ex-China caiu para oito em 2025 , contra 21 em 2024 e 16 em 2023. Isso significava que a demanda por investimentos em mercados emergentes que não incluam a China esfriou substancialmente este ano.

"Há um ano, as pessoas queriam excluir a China dos índices. Agora, a China é vista como uma classe de ativos autônoma (que não podem ser ignorados)", disse Zheng Yucheng, diretor de investimentos da unidade de fundos da China da Allianz Global Investors.

MAIS EVIDÊNCIAS

A Polar Capital, uma gestora de ativos de US$20 bilhões sediada em Londres, adotou uma postura positiva em relação à China no final de 2024, aumentando a alocação de risco no país para mais de 30%, em comparação com a faixa baixa de 20% em seu portfólio de mercados emergentes este ano, disse seu gestor de fundos, Jerry Wu.

A conferência anual da empresa, realizada em fevereiro deste ano, atraiu um grupo de 55 clientes para a sessão sobre a China, mais do que o dobro da participação em 2023, disse ele.

Há "uma reavaliação dos ativos inovadores chineses" desencadeada pelo avanço da DeepSeek, disse Wu, referindo-se ao criador do modelo de IA que rivaliza com o ChatGPT. Ele disse que o impulso aumentou em todos os setores, desde a IA até biotecnologia e robótica.

Benjamin Low, diretor sênior de investimentos da empresa de investimentos Cambridge Associates, disse que sua equipe recebeu cerca de 30 consultas de clientes sobre a busca de fundos da China este ano, em um nítido contraste com o ponto mais baixo em 2023, quando houve consultas muito limitadas sobre a China.

Muitos investidores não sediados na Ásia estão planejando viagens à China e a Hong Kong ainda este ano para explorar oportunidades de investimento, alguns pela primeira vez desde a Covid, disse ele.

Sem dúvida, alguns dos problemas de longa data da China persistem. A economia em geral continua atolada em fraqueza, conforme indicado pela produção industrial de agosto, dados de vendas no varejo e alguns outros indicadores.

O investimento estrangeiro direto nos primeiros cinco meses de 2025 na China caiu 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, forçando o país a revelar novas medidas em julho para reverter o declínio.

Os investidores estrangeiros estão agora em uma fase de "reavaliação", concentrando-se na competitividade de longo prazo da China, disse Cheng Yu, gerente de portfólio da unidade de fundos da Allianz China.

"O capital estrangeiro está parado na porta e observando. Eles ainda não entraram, mas estão pelo menos pensando em voltar."