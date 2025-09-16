Melhora ar e libera 'cheirinho': umidificador da WAP tem desconto exclusivo

Quem sofre de rinite e outras alergias respiratórias sabe: um umidificador é item quase essencial para sobrevivência, especialmente em períodos de tempo seco como agora. E o melhor: selecionamos um modelo com desconto exclusivo hoje: o ar Air Flow, da WAP, que é um dos itens do Dia de Ofertas UOL.

Para ter 15% Off, é preciso usar o cupom UOL15AMZ. Além de umidificar o ambiente por muitas horas, ele refresca, perfuma e ilumina. Todos os seres vivos da casa ficam mais felizes —moro com um gato e várias plantas.

Nós do Guia de Compras UOL já testamos o produto e a seguir você confere os resultados.

Os nossos testes

Tenho usado o umidificador há cerca de três meses no quarto. Ele passou a "morar" ao lado da minha cama, na mesa de cabeceira, e o ligo quase toda noite para dormir melhor. Sinto que ele melhora a qualidade do ar e ameniza os sintomas de alergias e resfriados, como tosse seca, espirros e congestão nasal.

Às vezes, também uso durante o dia para um momento relaxante ou para hidratar plantas que tenho na sala —muitas folhagens também sofrem no tempo seco. Até meu gato, que sente muito calor e tem tosse nos dias mais secos, se aproxima para receber o vaporzinho refrescante.

O aparelho tem um reservatório de quatro litros. Segundo a empresa, uma "carga" de água dura até 12 horas de uso contínuo. Na prática, acho que dá até mais que isso. Eu chego a utilizar por três noites sem precisar reabastecer. Considero isso positivo: deixei de usar outros umidificadores porque não queria levantar da cama no meio da madrugada para reabastecer.

O aparelho da WAP é robusto e superfácil de operar. Para encher de água, basta seguir estes passos:

Desligue o aparelho da tomada;

Puxe o reservatório, vire e abra a válvula na parte de baixo;

Coloque água (direto na torneira é mais rápido, mas pode usar uma garrafa se preferir);

Se desejar um cheirinho no vapor, coloque essência no compartimento vermelho;

Feche a válvula, coloque o reservatório no lugar e ligue o umidificador.

Como ele é bivolt e automático, dá para usar em qualquer lugar sem medo.

O que mais gostamos

Névoa ultrassônica, intensa e fresca. O aparelho gera um tipo de vapor chamado ultrassônico. Isso quer dizer que ele usa uma tecnologia de vibrações para quebrar a água e transformá-la em uma névoa bem fininha. Umidificadores mais antigos usavam calor para aquecer a água e soltar vapor no ambiente, por isso, não eram refrescantes. Já o Air Flow não esquenta e emite uma névoa fresquinha, que também serve como alívio nos dias de calor. E tudo isso sem molhar os arredores do móvel onde ele está apoiado.

Seletor de intensidade. Com o botão giratório, dá para regular desde uma névoa quase invisível até uma "nuvem" espessa. Claro que, quanto mais forte, mais água será utilizada.

Bico giratório. Dá para regular a direção que a névoa sai sem precisar movimentar o aparelho. Basta girar o "bico" para qualquer lado.

Compartimento para essência. Ele também pode funcionar como um difusor de aromas enquanto umidifica o ambiente. Um pequeno reservatório de silicone fica separado para não danificar o sistema e manter as propriedades das essências (nunca coloque direto na água!). Eu gosto de usar umas gotinhas de óleo essencial puro, como de hortelã ou alecrim, que levam mais sensação de refrescância.

Grande e robusto. O que mais chama atenção à primeira vista é o tamanho do umidificador, que parece uma gota gigante. Pode não ser o design mais refinado, mas é uma das melhores coisas nesse produto. Modelos mais "fofinhos", pequenos e com formatos diferentes, não aguentam o tranco. O vapor é fraco, molham o ambiente com algumas gotas maiores, e você precisa ficar repondo a água toda hora.

Desligamento automático. Outra tranquilidade é que, se a água acabar, ele para de funcionar. Ou seja, não corre o risco de nenhum acidente nem de o aparelho queimar. Ele vai desligar e apenas acender uma luzinha vermelha para te avisar (há modelos que apitam quando a água acaba, o que pode ser bem incômodo no meio da noite).

Silencioso. O ruído é quase imperceptível e não vai atrapalhar seu sono.

Luminária. Uma luz colorida embutida faz com que o umidificador também sirva como uma decoração (ou como "luz de segurança" para quem não gosta de dormir totalmente no escuro). Para ligar, é só apertar o botão.

Modelo Air Flow, da WAP, é opção de umidificador mais robusta, com capacidade de quatro litros Imagem: Divulgação

Pontos de atenção

Eu gostei tanto do umidificador testado que não tenho nada realmente negativo para listar. A única coisa que às vezes sinto falta é a possibilidade de controlar a cor e a intensidade da iluminação.

A luz não é muito forte e tem apenas a opção desligada ou ligada —e, quando ela está ligada, fica alternando automaticamente entre as cores (azul, verde, rosa); não dá para selecionar apenas uma delas. Mas não é exatamente um problema.

Para quem vale a pena?

Eu indico o aparelho para todo mundo, seja para quem sofre de alergias respiratórias, como rinite e sinusite (que é meu caso), seja para quem tem filhos pequenos, para quem tem pets, ou até plantas que precisem de mais umidade.

O Air Flow tem me ajudado bastante nos dias mais secos e abafados. Ele ajuda a amenizar o desconforto do clima seco e quente, e ainda proporciona relaxamento com aromaterapia.

Com informações de matéria publicada em 17/06/2025

