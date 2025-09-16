Topo

Notícias

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 27 milhões

16/09/2025 08h12

As seis dezenas do concurso 2.915 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 27 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

China dispara canhão de água contra navios filipinos no Mar do Sul da China

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Rainha Camilla, com sinusite, não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent

Pentágono reprime postagens de tropas nas mídias sociais sobre Charlie Kirk

Norte-americanos acreditam que retórica política dura alimenta violência, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Cana/CTC: produtividade cai 1,6% em agosto no Centro-Sul e qualidade recua 2,9%

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos (New York Times)

PGR pede a condenação de integrantes do 'núcleo 3' da trama golpista

Jennifer Lawrence, Binoche e Farrell, estrelas do Festival de San Sebastián

Inquérito da ONU conclui que autoridades israelenses incitaram genocídio em Gaza

Furto de cabos causa incêndio em subestação e deixa partes do Rio no escuro