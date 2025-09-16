Medvedev diz que "orçamento de guerra" de 2026 deve proteger gastos sociais da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev chamou o projeto orçamentário de 2026, agora em preparação, de orçamento "de guerra" e disse que os gastos sociais, incluindo o apoio aos veteranos do conflito na Ucrânia, não devem ser sacrificados para equilibrar as finanças.

O governo deve apresentar o projeto de orçamento de 2026, bem como um valor revisado do déficit para este ano, ao parlamento até 1º de outubro. Ele espera que o déficit deste ano exceda o planejado de 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

Medvedev, que é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e conhecido por declarações provocativas nas redes sociais, também é líder do partido Rússia Unida, que detém a maioria parlamentar.

"O orçamento nunca é fácil e, francamente, agora é um orçamento de guerra", disse Medvedev à bancada parlamentar do Rússia Unida antes dos debates sobre o projeto. Ele descartou o termo "orçamento equilibrado" como um "eufemismo".

"O desenvolvimento do país não deve ser sacrificado em nome do chamado equilíbrio", acrescentou Medvedev, observando os múltiplos programas de gastos sociais, que faziam parte das promessas eleitorais de seu partido.

O crescimento econômico da Rússia deverá desacelerar para pelo menos 1,2% em 2025, o quarto ano da guerra na Ucrânia, ante 4,3% em 2024. O presidente Vladimir Putin expressou insatisfação com a desaceleração em 15 de setembro.

Os gastos combinados com defesa e segurança nacional chegarão a 17 trilhões de rublos (US$204 bilhões) em 2025, o maior valor desde a Guerra Fria, representando 41% do total de gastos e tornando o setor de defesa o principal impulsionador do crescimento econômico.

(Reportagem de Gleb Bryanski)