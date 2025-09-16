'24 garrafas de cerveja em 2 horas': humorista narra luta contra alcoolismo

O humorista Matheus Ceará, 41, conhecido por participar ao longo de 12 anos do programa A Praça É Nossa (SBT), vem compartilhando em suas redes sociais a mudança de hábitos que o ajudou a se recuperar da depressão e superar problemas com o uso de álcool. A VivaBem, Ceará contou que o surto de covid-19, em 2020, piorou sua relação com bebidas alcoólicas.

Depressão e consumo de bebida alcoólica

Depois da pandemia, eu comecei a consumir álcool diariamente e em grande quantidade. Eu só tomava vinho e cerveja. Mas, quando era vinho, eram duas garrafas [de uma vez]. Quando era cerveja, também era uma quantidade muito grande.

Matheus Ceará

Apesar de ter se intensificado na pandemia, o humorista explica que o excesso de álcool não foi causado por um único episódio. "Foram vários fatores de vida mal regrada. Comida ruim, muita bebida, dormindo mal, vivendo mal."

Um episódio específico, no entanto, acendeu o alerta:

Eu estava assistindo ao filme do Elvis Presley [Elvis, de 2022], e minha esposa adormeceu no sofá. Em pouco mais de duas horas, que é a duração do filme, eu tomei 24 long neck de cerveja [quase 8 litros]. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada.

A esposa, Bianca Campos, já demonstrava preocupação com o hábito. "Vi que não era só uma reclamação da minha esposa, ela estava me apontando alguma coisa. Então, eu fui atrás para ver o que estava acontecendo."

Ceará buscou ajuda médica. Até então, já tinha diagnóstico de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. "Neste processo, fui diagnosticado também com bipolaridade tipo dois." Segundo ele, a falta de tratamento para a bipolaridade "desencadeava" os outros transtornos e estimulava o consumo de bebidas alcoólicas.

Com acompanhamento de psiquiatra e psicólogo, iniciou o tratamento, passou a usar reguladores de humor e antidepressivos e decidiu mudar radicalmente de hábitos.

"Foi quando eu resolvi dar uma virada de chave na vida"

No último ano, adotou uma alimentação saudável com acompanhamento nutricional, passou a treinar diariamente com personal trainer e já perdeu 20 quilos. A transformação é mostrada em suas redes sociais, com treinos, refeições e dicas de como manter bons hábitos. Agora, Ceará, que realizou cirurgia bariátrica em 2016, se prepara para uma abdominoplastia, marcada para o próximo dia 30.

Matheus Ceará em imagens com um ano de diferença Imagem: Arquivo pessoal

A presença da família foi essencial nesse processo. Além da esposa, a filha Ivy, de 7 anos, acompanha o pai nas mudanças.

Minha família sempre me apoiou, principalmente minha esposa Bianca, que está em tudo comigo. A gente faz tudo junto. Hoje, é ela quem cuida da minha agenda de shows, do financeiro da casa e da empresa. Ela é minha sócia de vida.

Bianca também mudou sua rotina e compartilha os resultados. "Se a gente conseguiu, você também consegue. A minha rotina não era fácil, não era um dia a dia comum. As pessoas podem falar: 'com dinheiro é fácil'. Mas você pode ter o dinheiro que for no mundo. Se fosse assim, rico não morria. Não é assim. Tenha foco, disciplina e determinação", afirma o comediante.

Hoje, Ceará não consome mais álcool. "Estou há mais de um ano com 'bico seco', sem nada alcoólico", diz.

Transtorno por uso de álcool

Beber grandes quantidades de álcool em pouco tempo, como Ceará fazia, é o que especialistas chamam de binge drinking (consumo excessivo). Segundo Tiago Saldanha, médico psiquiatra e membro da Comissão de Psiquiatria das Adicções da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), para homens adultos, o consumo de mais de cinco doses em até duas horas já é considerado excessivo.

O transtorno por uso de álcool, explica o psiquiatra, se caracteriza principalmente pela perda de controle sobre o consumo.

São pacientes que estão bebendo mais do que gostariam, em quantidade maior ou por mais tempo do que o planejado. Eles passam a ter um desejo persistente de consumir álcool e, associado a isso, sentem fracasso em reduzir quando percebem que estão ultrapassando o limite que eles mesmos estabeleceram.

Tiago Saldanha, médico psiquiatra e membro da Comissão de Psiquiatria das Adicções da ABP

Segundo Saldanha, não existe dose segura nem local livre de risco. "Beber em casa não diminui a chance de danos. Pelo contrário, pode aumentar o risco de problemas sociais ou domésticos, como conflitos familiares."

O caso de Ceará também ilustra outro ponto importante: o uso de álcool associado a transtornos mentais. "O transtorno bipolar, com o qual ele foi diagnosticado, é uma das comorbidades mais frequentes associadas ao uso de álcool. Isso aumenta a complexidade do diagnóstico e do curso da doença", explica.

Para esses pacientes, é fundamental tratar todas as condições envolvidas. "O transtorno afetivo bipolar é crônico e não tem cura, mas pode entrar em remissão com tratamento adequado. Essa remissão é de total relevância para que, com a estabilização do humor, possamos auxiliar o paciente a se manter abstêmio do uso de álcool."

O especialista ressalta ainda que a recuperação exige vigilância constante.

O transtorno por uso de álcool é uma condição crônica e recorrente. O paciente precisa de acompanhamento contínuo, estar em alerta e ter estratégias para prevenir recaídas.

Além disso, familiares devem participar ativamente. "É muito importante que quem convive com pessoas bipolares participe de grupos de apoio, estude sobre a doença e saiba como lidar com ela", afirma.

Apoio e prevenção

Se você perceber que está com problemas em relação ao uso de álcool, busque ajuda. Os Alcoólicos Anônimos atuam em todo o Brasil, e em seu portal oficial é possível encontrar um grupo próximo a você.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional pelo telefone 188 (ligação gratuita), por chat e e-mail, além de ter postos de atendimento em todo o país.