Massageador elétrico Body Therapy é aliado no pós-treino e está com 37% off

Eu pratico corrida, Muay Thai, musculação e trabalho a semana toda e, para aliviar o estresse do corpo, costumo recorrer a compressas de água morna e pomadas. Recentemente, testei um novo aliado nessa rotina: o massageador elétrico Body Therapy, da Relaxmedic. O aparelho faz parte dos itens com desconto no Dia de Ofertas UOL, e está com 37% off.

O aparelho oferece diferentes modos, intensidade e tipos de massagem para quem quer relaxar ou aliviar desconfortos musculares (como eu). Usei o massageador por alguns dias e conto a seguir o que achei dele.

O que gostei

Diferentes tipos de massagem. O aparelho vem com sete cabeças, cada uma com sua sugestão de uso, pressão e formato. Todas foram testadas em diferentes regiões do corpo, sem lesões ou inflamações mais intensas. O que eu notei:

Escovinha é boa para massagear os pés.

Em esfera, ideal para massagens suaves. Usei bastante esse formato para relaxar os ombros, pescoço e panturrilhas, mas pode ser usado no corpo todo.

Esfera achatada branca, a única com função de aquecimento localizado, prometendo intensificar o relaxamento. É mais forte do que a esfera tradicional, soltando os músculos das coxas e panturrilhas.

Cilíndrica, cabeça com pontos de "acupuntura" que age em lugares mais específicos. É intenso, não recomendado em regiões com ossos.

Cabeça com seis mini massageadores, atinge uma maior área, pegando em pontos mais precisos. Por isso, gostei de usar especialmente nas costas.

"Copo", que cuida de pequenos "nós" de tensão muscular.

Esfera achatada preta: para uso com creme ou óleo.

Design e usabilidade. Parecido com uma escova de banho (aquela de passar nas costas). Não é tão compacto quanto os modelos com formato de pistola, mas gostei porque consegue alcançar locais que os braços não chegam.

Para trocar as peças pretas, basta posicioná-las no massageador e rodar o acessório sentido horário para facilitar o encaixe. Para as peças brancas, especialmente a esfera achatada branca que tem conexão elétrica, devem ser encaixados corretamente no corte/fenda do massageador.

Resultados nos primeiros usos. No primeiro dia de teste, usei o massageador nas regiões posteriores da coxa, panturrilha e pescoço após um treino de corrida intenso, dedicando cerca de 15 minutos para cada área, e já senti os músculos mais soltos e menos cansados. No home office, a ponteira com seis mini massageadores foi bastante útil para aliviar a tensão nas costas.

O massageador foi bastante útil para aliviar a tensão nas costas durante o home office Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Sessões programadas. O Body Therapy tem desligamento automático após 15 minutos de funcionamento contínuo, medida de segurança que evita tanto o sobreaquecimento do motor quanto o uso excessivo em uma mesma região. Esse intervalo me pareceu adequado, e estudos já indicam que sessões entre 10 e 20 minutos são eficazes para estimular a circulação e reduzir tensões musculares.

Seis intensidades de massagem. O último nível chega a 3.600 rpm (rotações por minuto) segundo a marca, proporcionando vibrações muito fortes. Pessoalmente, costumo usar na velocidade máxima porque gosto de uma massagem mais forte e a sensação de relaxamento dos músculos é maior.

Diferentes modos de massagem. Altera entre padrões rítmicos de vibração, sendo intervaladas ou constantes. Embora a marca não informe qual modo é mais indicado para relaxamento, circulação ou aquecimento, o movimento com batidas rápidas e intervalos rápidos (A6) foi o que mais usei junto ao de vibrações constantes.

O massageador tem seis opções de modos de massagem e seis intensidades diferentes para escolher Imagem: Diego Sousa / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pontos de atenção

Pouco portátil. O massageador da Relaxmedic não é sem fio e precisa estar sempre conectado à tomada, o que pode dificultar o uso em viagens ou locais onde não há fácil acesso à energia elétrica. Porém, tem um cabo de 1,80 metro de comprimento, o que achei ok no dia a dia. Consegui usar sem sentir limitações por conta do fio.

Aquecimento localizado. A região massageada fica quentinha, mas a intensidade é muito baixa, bem mais próxima de uma sensação morna do que do calor de uma compressa tradicional. Na prática, não senti que esse recurso tenha potencializado o relaxamento em relação às outras ponteiras sem aquecimento.

Não é bivolt. Não tem compatibilidade automática com diferentes tensões, então precisa escolher entre a versão 127 V ou 220 V de acordo com a rede elétrica da sua região. Quem costuma viajar ou se mudar pode sentir essa limitação.

O aparelho oferece diferentes modos, intensidade e tipos de massagem para quem quer relaxar ou aliviar desconfortos musculares (como eu). Usei o massageador por alguns dias e conto a seguir o que achei dele.

Quem pode gostar?

O Body Therapy é uma boa opção para quem chega em casa depois de um treino puxado ou de um dia longo de trabalho e quer apenas relaxar os músculos. Ele entrega potência, diferentes níveis de intensidade e modos de massagem, além de sete ponteiras que aumentam a versatilidade. Não é o modelo mais portátil nem o mais moderno, mas dentro da categoria oferece um conjunto equilibrado de recursos.

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.