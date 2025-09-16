Topo

Marcopolo retoma operação comercial na Europa com foco em segmento rodoviário

16/09/2025 14h06

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de carrocerias para ônibus Marcopolo anunciou nesta terça-feira a retomada de operação comercial no mercado europeu, em uma estratégia focada no segmento rodoviário com o modelo Paradiso G8 1200.

A decisão de retornar ao continente foi motivada por mudanças do setor que criaram um cenário favorável para fornecedores globais com capacidade técnica e flexibilidade produtiva, de acordo com o presidente-executivo da companhia, André Armaganijan.

"Neste contexto, a Marcopolo identificou uma oportunidade estratégica para oferecer soluções sob medida, com produtos adaptados às normas e expectativas do mercado europeu", afirmou em comunicado à imprensa, que não cita o contexto da guerra comercial travada pelos Estados Unidos, que impôs tarifas de importação de 50% contra uma ampla série de produtos brasileiros.

Produzido no Brasil, o Paradiso G8 1200 foi desenvolvido especialmente para atender às exigências e preferências dos operadores europeus e será apresentado durante a prestigiada feira Busworld Europa, que acontece em outubro, na Bélgica, afirmou a companhia sem dar detalhes sobre expectativas de vendas.

"O Paradiso G8 1200 representa nossa capacidade de adaptação às demandas globais de transporte e reforça nosso compromisso com a expansão internacional da companhia", afirmou Armaganijan.

Além do Brasil, a Marcopolo tem operações na Argentina, Colômbia, México, estados Unidos e Canadá. A companhia ainda tem instalações na África do Sul, China e Austrália.

No segundo trimestre, a companhia exportou 344 ônibus a partir do Brasil, ante 199 no mesmo período de 2024, e as instalações internacionais da empresa faturaram 693 unidades ante 664 um ano antes.

(Por Paula Arend Laier)

