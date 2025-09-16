Topo

Notícias

Duas apostas de SP acertam Lotofácil e levam R$ 663 mil; veja números

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

16/09/2025 20h18Atualizada em 16/09/2025 20h47

Duas apostas de SP acertaram as 15 dezenas sorteadas hoje no concurso 3488 da Lotofácil. Cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 663.523,03.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-03-04-05-06-08-09-11-12-13-14-15-17-22-25.

Relacionadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 160 milhões; veja números e trevos

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 4,3 milhões; veja números

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 10 milhões; veja dezenas sorteadas

O próximo concurso será na quarta, com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão.

As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de Matão (SP) e Sertãozinho (SP) - esta última foi feita por canal eletrônico.

Houve 234 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 1.698,72.

8.176 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 35.

113.213 apostas com 12 acertos faturam R$ 14.

539.721 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 7.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 54,2 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 56, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa nessa modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Nas apostas com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia entre duas e oito. Com 20 dezenas, serão permitidas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número cai para seis. Jogando 20 números, é permitido fazer apenas uma aposta.

Tem outras dúvidas? Confira as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a Lotofácil.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC da Blindagem

Motta diz que Eduardo líder é 'caso atípico', mas independe da presidência

Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar

Sentenciados por matarem seus pais, irmãos Menéndez têm novo julgamento negado

Concurso 2.915: Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Jair Bolsonaro passará noite no hospital após "sentir-se mal"

Veja como cada deputado votou na PEC que dificulta investigar parlamentares

Bahia derrota Atlético-MG e avança na Copa do Brasil Feminina