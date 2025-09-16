Topo

Lotes de transmissão de energia da MEZ saem de leilão de outubro e passam para certame de 2026

16/09/2025 15h59

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira a transferência de cinco lotes de transmissão de energia que seriam relicitados em leilão em outubro para o certame programado para março de 2026.

Os contratos de transmissão, detidos atualmente pela empresa MEZ Energia, foram excluídos do leilão deste ano após pedido do Ministério de Minas e Energia.

A pasta busca junto com a MEZ uma solução consensual no Tribunal de Contas da União (TCU) para o futuro desses cinco projetos, que deveriam ser construídos nos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas não saíram do papel.

Como ainda não se chegou a uma definição, a pasta pediu mais tempo para ofertar novamente os lotes ao mercado, transferindo-os para março do próximo ano.

Os empreendimentos de transmissão foram arrematados pela MEZ, empresa da família Zarzur, dona da construtora Eztec, em leilões realizados pelo governo em 2020 e 2021. A MEZ era novata no segmento de transmissão e ganhou a disputa pelos projetos com lances agressivos, mas não conseguiu avançar com sua construção, alegando ter tido uma série de dificuldades.

A Aneel chegou a recomendar ao Ministério de Minas e Energia a caducidade dos contratos, mas o governo optou por tentar a solução consensual no TCU.

(Por Letícia Fucuchima)

