Topo

Notícias

A vida presta: camisetas e moletons de Universa têm 20% de desconto só hoje

do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 14h19

Toda a loja de Universa está com 20% de desconto hoje no Dia de Ofertas UOL.

"A Vida Presta", "Coordenadora do Caos", "Black Mama", "Arretada", "Girlboss Chefa", "MD: Mãe de Dois". São mais de 20 estampas cheias de atitude, inteligência, amor-próprio, orgulho e bom humor, para você vestir suas ideias. Há diversas opções de modelagens, como baby look, oversized, regata, cropped e moletom, em tamanhos que vão do PP ao GGG. Veja na loja.

Com o desconto, a camiseta custa a partir de R$ 71,92.

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados? - Veja mais em https://www.uol.preview.intranet/guia-de-compras/ultimas-noticias/2025/09/12/dia-de-ofertas-uol-confira-tvs-air-fryers-e-mais-produtos-da-multi.htm?cmpid=copiaecola

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Governo argentino privatiza empresa responsável pelas usinas nucleares do país

Síria retira armas pesadas do sul do país, diz comandante militar

Vídeo flagra momento em que Ruy Fontes bate carro contra ônibus e é assassinado por criminosos

Três anos após a morte de Mahsa Amini, mulheres no Irã abandonam aos poucos o véu islâmico

CIDH pede à Venezuela que a deixe visitar prisão El Helicoide

Governo resgata 1.400 turistas retidos após protestos em Machu Picchu

Barcelona voltará ao estádio Johan Cruyff contra o Getafe

Israel avança por terra em Gaza sob acusações da ONU de genocídio

Petro pede a Equador que entregue ex-vice equatoriano preso após lhe conceder nacionalidade colombiana

Fenaert sobre cassação da Jovem Pan: 'medida extrema e desproporcional'

Kane diz que enfrentar o Chelsea na Champions o motiva a 'jogar melhor'