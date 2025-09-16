Topo

Lituânia ensina crianças a pilotar drones na fronteira com a Rússia

16/09/2025 15h15

Por Janis Laizans

TAURAGE, Lituânia (Reuters) - O Ministério da Defesa da Lituânia lançou, na fronteira com a Rússia, a primeira do que serão nove escolas em todo o país, ensinando crianças a partir de 10 anos e adultos a pilotar, montar e programar drones.

"Trata-se da construção de capacidades militares defensivas, que a Lituânia está levando muito a sério, pois vive na vizinhança da Rússia e de Belarus", disse o vice-ministro da Defesa, Tomas Godliauskas.

Crianças e pessoas de outras idades aprenderão a operar drones de visão em primeira pessoa (FPV), quadricópteros e drones de asa única, disse o professor Mindaugas Tamosaitis.

Na escola em Taurage, a 20km do enclave russo de Kaliningrado, as crianças praticaram voos virtuais em computadores. Um garoto na área de treinamento praticava o voo de um mini drone para cima e para baixo, supervisionado pelos professores e, às vezes, batendo-o no chão.

As crianças estão entusiasmadas, disse o professor.

A Lituânia, membro da Otan, solicitou à aliança que reforçasse sua defesa aérea após dois drones russos caírem no país após atravessarem Belarus.

Na última sexta-feira, a Otan anunciou planos para reforçar a defesa do flanco oriental da Europa, dois dias após Polônia derrubar drones que haviam violado seu espaço aéreo, na primeira ação conhecida do tipo por um membro da aliança ocidental durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

(Redação de Andrius Sytas)

