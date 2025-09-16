Topo

Liquidificador e fritadeira Oster estão com 10% off no Dia de Ofertas UOL

do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

16/09/2025 17h23

Está pensando em trocar de liquidificador? Quer comprar uma air fryer para facilitar os preparos das refeições?

No Dia de Ofertas UOL, alguns produtos da Oster estão com 10% de desconto com o cupom UOL10. Confira, a seguir, os detalhes de cada produto para aproveitar a promoção:

  • Tem capacidade de 4,6 litros e design compacto
  • Possui revestimento interno antiaderente
  • Vem com grelha removível para facilitar a limpeza

  • Tem capacidade de 3,2 litros e capacidade útil de 2 litros
  • Vem com uma tampa medidora de 100 ml para ajuda a preparar as receitas
  • Tem 12 velocidades mais a função pulsar
  • Possui jarra em plástico antimicrobiano, que promete ser mais resistente e leve

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

