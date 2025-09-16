Liquidificador e fritadeira Oster estão com 10% off no Dia de Ofertas UOL
Está pensando em trocar de liquidificador? Quer comprar uma air fryer para facilitar os preparos das refeições?
No Dia de Ofertas UOL, alguns produtos da Oster estão com 10% de desconto com o cupom UOL10. Confira, a seguir, os detalhes de cada produto para aproveitar a promoção:
- Tem capacidade de 4,6 litros e design compacto
- Possui revestimento interno antiaderente
- Vem com grelha removível para facilitar a limpeza
- Tem capacidade de 3,2 litros e capacidade útil de 2 litros
- Vem com uma tampa medidora de 100 ml para ajuda a preparar as receitas
- Tem 12 velocidades mais a função pulsar
- Possui jarra em plástico antimicrobiano, que promete ser mais resistente e leve
