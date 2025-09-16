Liquidificador e fritadeira Oster estão com 10% off no Dia de Ofertas UOL

Está pensando em trocar de liquidificador? Quer comprar uma air fryer para facilitar os preparos das refeições?

No Dia de Ofertas UOL, alguns produtos da Oster estão com 10% de desconto com o cupom UOL10. Confira, a seguir, os detalhes de cada produto para aproveitar a promoção:

Tem capacidade de 4,6 litros e design compacto

Possui revestimento interno antiaderente

Vem com grelha removível para facilitar a limpeza

Tem capacidade de 3,2 litros e capacidade útil de 2 litros

Vem com uma tampa medidora de 100 ml para ajuda a preparar as receitas

Tem 12 velocidades mais a função pulsar

Possui jarra em plástico antimicrobiano, que promete ser mais resistente e leve

