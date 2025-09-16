Daniela Lima: TRF-4 diz a Bolsonaro que liberdade de expressão tem limite

Ao condenar Jair Bolsonaro (PL) por discriminação racial, o TRF-4 mostra que a liberdade de expressão encontra limites na lei, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição , do Canal UOL.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região atua nos estados do Sul, onde Bolsonaro teve forte votação. Apesar desse contexto, a decisão reforça que racismo é crime e precisa ser punido, diz a jornalista.

O Judiciário já é um terreno difícil de compreender com suas diversas instâncias. O TRF-4 é a segunda instância da Justiça Federal que julga casos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, onde Bolsonaro teve maioria expressiva dos votos.

Juízes também são gente e votam. Há de se imaginar que haveria certa pressão sobre esse tribunal por ser um personagem muito querido da região, mas as falas foram tão criminosas que não houve como escapar. Fica mais uma lição de que liberdade de expressão tem limite e é a lei. Racismo é crime. Daniela Lima, colunista do UOL

Para Beto Vasques, professor da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), a defesa de Bolsonaro tentou minimizar o episódio como piada, mas a sentença reconheceu o caráter discriminatório da fala. Ele espera que a decisão crie precedente e iniba atitudes racistas de figuras públicas.

A surpresa não está nas frases do Bolsonaro, mas no tempo que demorou para ele ser condenado. Durante anos, vimos manifestações racistas sem punição.

O juiz foi hábil ao mostrar que Bolsonaro usou o que se chama de 'recreação racista', fingindo contar piada para justificar discriminação. Espero que essa sentença seja exemplo para que pessoas poderosas não se sintam à vontade para manifestar ódio racista livremente. Isso é crime e tem que ser punido. Beto Vasques, professor da FESPSP.

'Combo da avacalhação', diz Kotscho sobre PEC da Blindagem e anistia

Daniela Lima avalia que a PEC da Blindagem visa dificultar punição de parlamentares, enquanto a discussão sobre anistia a bolsonaristas serve de barganha política; o risco de retrocesso é real, segundo ela. Já o colunista Ricardo Kotscho classificou o episódio como mais uma "infâmia" para o Congresso.

A PEC da Blindagem quer criar um sistema de castas maior do que o já existe. No Brasil, pretos e pobres não são julgados como brancos e ricos; deputados e senadores já têm privilégios. Agora querem que o Supremo peça autorização para processar parlamentares. Esse sistema caiu em 2001, de tão absurdo que era. É um retrocesso de 24 anos. Daniela Lima, colunista do UOL

Hoje pode ser chamado mais um dia da infâmia no Congresso. O que está em discussão é um combo da avacalhação para defender a impunidade dos parlamentares e bolsonaristas. Depois do motim na Câmara, Hugo Motta está desmoralizado e parece uma biruta de aeroporto. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

