Lavadora de alta pressão Wap tem 15% off com cupom exclusivo; confira

Para quem busca soluções eficientes na limpeza pesada de casa, carro ou áreas externas, uma lavadora de alta pressão pode ser um bom investimento. No Dia de Ofertas UOL, o modelo da Wap está com 15% de desconto utilizando o cupom "UOL15AMZ".

Com isso, para garantir o desconto, lembre-se de adicionar o produto ao carrinho e inserir o cupom promocional no campo indicado antes de concluir a compra. Saiba adiante o que o fabricante promete para esse produto e o que diz quem já o utilizou.

O que diz o fabricante sobre a WAP

Conta com sistema de stop total, cortando o fluxo de água e energia do motor ao soltar o gatilho;

Equipada com o engate rápido, para você montar e desmontar a mangueira em um clique, sem a necessidade de usar ferramentas;

O equipamento possui sistema que economiza até 80% de consumo de água;

Seu bico regulável pode ser utilizado para jato em leque ou concentrado;

Ideal para remover sujeira de nível incrustado nos mais diversos tipos de pisos e superfícies.

O que diz quem comprou

Com mais de 3,6 mil avaliações na Amazon, a lavadora da WAP tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de 5). Os consumidores destacam principalmente a capacidade de limpar sujeiras mais difíceis.

Lavadora perfeita, potente e bem construída. Meu quintal tem umas pedras no muro que estavam cobertas de musgo há anos, passei o jato nelas e ficaram limpinhas como novas. Arrancou todo o musgo e lodo encrostado lá. Eu nem acreditei! F. Fernandes

Excelente compra! Fiz diversas pesquisas antes de comprar a lavadora e estou muito satisfeita com o produto!. Para limpeza, é perfeita e o dispositivo de desentupir também! Patrícia S.

Melhor compra do ano. É muito boa e o motor de indução é confiável. É muito melhor do que outros modelos que carregam um motor de furadeira, numa carcaça gigante, só para enganar. Aroldo

Ótima lavadora. Com bastante pressão e fácil de usar. Eu já conhecia a marca, então não foi surpresa ser tão boa. É ótima para lavar carro, calçadas e paredes. Chegou rápido. O produto está em perfeito estado e sem danos. Estou satisfeita com a compra. Cida

Pontos de atenção

A qualidade da mangueira é o principal motivo de críticas de alguns dos usuários. Veja a seguir:

Produto de fácil manuseio, porém muito frágil, tudo de plástico, e a mangueira com 4 meses de uso fez umas dobras em 3 lugares e furou, estourou! A garantia não cobre a mangueira depois de 3 meses. (...) Por esse motivo não indico esse produto. Dalyse

O cabo de energia e a mangueira são muito curtos, me arrependi da compra. Geraldo Costa

Considero o preço alto para vir com uma mangueira pequena e os acessórios frágeis. Kadja

Com informações de matéria publicada em 15/06/25.

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.