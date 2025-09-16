Topo

Lavadora de alta pressão Wap tem 15% off com cupom exclusivo; confira

Lavadora de alta pressão da Wap promete economizar até 80% do consumo de água - Reprodução/ Amazon
do UOL

Colaboração ao Guia de Compras UOL

16/09/2025 13h45

Para quem busca soluções eficientes na limpeza pesada de casa, carro ou áreas externas, uma lavadora de alta pressão pode ser um bom investimento. No Dia de Ofertas UOL, o modelo da Wap está com 15% de desconto utilizando o cupom "UOL15AMZ".

Com isso, para garantir o desconto, lembre-se de adicionar o produto ao carrinho e inserir o cupom promocional no campo indicado antes de concluir a compra. Saiba adiante o que o fabricante promete para esse produto e o que diz quem já o utilizou.

O que diz o fabricante sobre a WAP

Conta com sistema de stop total, cortando o fluxo de água e energia do motor ao soltar o gatilho;

Equipada com o engate rápido, para você montar e desmontar a mangueira em um clique, sem a necessidade de usar ferramentas;

O equipamento possui sistema que economiza até 80% de consumo de água;

Seu bico regulável pode ser utilizado para jato em leque ou concentrado;

Ideal para remover sujeira de nível incrustado nos mais diversos tipos de pisos e superfícies.

O que diz quem comprou

Com mais de 3,6 mil avaliações na Amazon, a lavadora da WAP tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de 5). Os consumidores destacam principalmente a capacidade de limpar sujeiras mais difíceis.

Lavadora perfeita, potente e bem construída. Meu quintal tem umas pedras no muro que estavam cobertas de musgo há anos, passei o jato nelas e ficaram limpinhas como novas. Arrancou todo o musgo e lodo encrostado lá. Eu nem acreditei! F. Fernandes

Excelente compra! Fiz diversas pesquisas antes de comprar a lavadora e estou muito satisfeita com o produto!. Para limpeza, é perfeita e o dispositivo de desentupir também! Patrícia S.

Melhor compra do ano. É muito boa e o motor de indução é confiável. É muito melhor do que outros modelos que carregam um motor de furadeira, numa carcaça gigante, só para enganar. Aroldo

Ótima lavadora. Com bastante pressão e fácil de usar. Eu já conhecia a marca, então não foi surpresa ser tão boa. É ótima para lavar carro, calçadas e paredes. Chegou rápido. O produto está em perfeito estado e sem danos. Estou satisfeita com a compra. Cida

Pontos de atenção

A qualidade da mangueira é o principal motivo de críticas de alguns dos usuários. Veja a seguir:

Produto de fácil manuseio, porém muito frágil, tudo de plástico, e a mangueira com 4 meses de uso fez umas dobras em 3 lugares e furou, estourou! A garantia não cobre a mangueira depois de 3 meses. (...) Por esse motivo não indico esse produto. Dalyse

O cabo de energia e a mangueira são muito curtos, me arrependi da compra. Geraldo Costa

Considero o preço alto para vir com uma mangueira pequena e os acessórios frágeis. Kadja

Com informações de matéria publicada em 15/06/25.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

