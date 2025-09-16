Topo

Notícias

Kit com 2 hidratantes para pele seca está com desconto; confira nosso teste

do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

16/09/2025 13h02

O Guia de Compras UOL encontrou um kit com dois hidratantes corporais Hidrata & Repara D-Panthenol, ideal para quem tem pele seca e busca uma hidratação prolongada. Esse kit está com 30% de desconto e sai por R$ 38,49 na Amazon.

Para ganhar o desconto, bascta aplicar o cupom "LIVEKENVUE30" no momento da compra, que está disponível durante o Dia de Ofertas. Para avaliar se o produto entrega o que promete, testamos o hidratante da Neutrogena e destacamos os principais pontos de atenção. Confira a seguir:

Relacionadas

Hidratante em spray promete efeito imediato sem melecar pele; confira teste

'Pele hidratada' e 'viçosa': por que esse hidratante japonês faz sucesso

'Sensação de alívio': testamos creme para pele sensível da Creamy; confira

O que gostamos?

Textura. O Hidrata & Repara é ultra leve e deixa a pele com um toque acetinado, sem aquela sensação pegajosa. E o melhor: seca rapidamente, então você pode se vestir sem esperar muito.

Preço acessível. Produtos para peles secas e ressecadas costumam ter preços mais altos, mas esse hidratante oferece uma ótima relação custo-benefício, com versões de 200 ml e 400 ml.

D-Panthenol. O ativo rico em Vitamina B5 presente na fórmula promete restaurar a barreira protetora da pele desde a primeira aplicação.

Pontos de atenção

Aroma divide opiniões. O hidratante da Neutrogena tem um odor de sabonete e remete a banho, mas a fragrância poderia ser melhor.

Consistência. A textura ultra leve pode mesmo causar a impressão de produto meio "aguado", mas é um hidratante que realmente protege a pele e minimiza o ressecamento.

O que mudou?

Maciez. A pele fica visivelmente mais sedosa, e áreas com ressecamento, como calcanhares e cotovelos, mostram uma melhora notável em aparência e textura.

Hidratação prolongada. A Neutrogena indica que o produto garante até 48 horas de hidratação. Ao usar por 12 horas seguidas, a pele se manteve hidratada por todo o tempo.

Quem deve gostar?

Este hidratante é ideal para quem não gosta de produtos densos, mas busca um cuidado eficaz para a pele seca. Ele é levinho, seca rápido, é prático para os cuidados do dia a dia e, usado com frequência, surte bons resultados, como maciez e nutrição.

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

*Com informações de review publicado em 12/03/2025.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Motta diz que vai deliberar na quarta-feira sobre urgência de projetos que tratam do 8/1

Espanha mantém boa performance econômica e revisa em alta sua previsão de crescimento para 2025

Novo vídeo mostra início de perseguição que terminou com ex-delegado morto

CAE do Senado aprova urgência de viabilização da MP do tarifaço

'Tô nem aí', diz ministro da Saúde sobre visto para os EUA

Lideranças das Farc recebem primeira sentença por sequestros após acordo de paz na Colômbia

Caso Delegado Ruy Ferraz: veja últimas notícias de execução em Praia Grande

Motta troca relator e coloca PEC da Blindagem na pauta de votações

Tiro de fuzil quebrou osso de morador em ação que matou ex-delegado-geral

Moraes não pode ser preso a qualquer momento por agentes dos EUA no Brasil

Tribunal retira duas acusações contra Luigi Mangione por assassinato de CEO