Kit com 2 hidratantes para pele seca está com desconto; confira nosso teste

O que gostamos?

Textura. O Hidrata & Repara é ultra leve e deixa a pele com um toque acetinado, sem aquela sensação pegajosa. E o melhor: seca rapidamente, então você pode se vestir sem esperar muito.

Preço acessível. Produtos para peles secas e ressecadas costumam ter preços mais altos, mas esse hidratante oferece uma ótima relação custo-benefício, com versões de 200 ml e 400 ml.

D-Panthenol. O ativo rico em Vitamina B5 presente na fórmula promete restaurar a barreira protetora da pele desde a primeira aplicação.

Pontos de atenção

Aroma divide opiniões. O hidratante da Neutrogena tem um odor de sabonete e remete a banho, mas a fragrância poderia ser melhor.

Consistência. A textura ultra leve pode mesmo causar a impressão de produto meio "aguado", mas é um hidratante que realmente protege a pele e minimiza o ressecamento.

O que mudou?

Maciez. A pele fica visivelmente mais sedosa, e áreas com ressecamento, como calcanhares e cotovelos, mostram uma melhora notável em aparência e textura.

Hidratação prolongada. A Neutrogena indica que o produto garante até 48 horas de hidratação. Ao usar por 12 horas seguidas, a pele se manteve hidratada por todo o tempo.

Quem deve gostar?

Este hidratante é ideal para quem não gosta de produtos densos, mas busca um cuidado eficaz para a pele seca. Ele é levinho, seca rápido, é prático para os cuidados do dia a dia e, usado com frequência, surte bons resultados, como maciez e nutrição.

