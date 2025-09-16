Topo

Kane diz que enfrentar o Chelsea na Champions o motiva a 'jogar melhor'

16/09/2025 13h54

O atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique e ex-Tottenham, afirmou nesta terça-feira (16) que enfrentar o Chelsea, adversário do time bávaro na primeira rodada da Liga dos Campeões e grande rival de seu ex-clube, o motiva a "jogar melhor".

Em entrevista coletiva na véspera da partida, em Munique, Kane deixou claro que não esqueceu a histórica rivalidade entre 'Spurs' e 'Blues'.

"Era uma boa rivalidade, especialmente no início da minha carreira no Tottenham, na era Pochettino. Tivemos jogos muito bons, jogos difíceis".

Kane enfrentou o Chelsea em 22 ocasiões entre todas as competições com a camisa do Tottenham, antes de assinar com o Bayern, em 2023.

Essa série de jogos inclui a derrota na final da Copa da Liga Inglesa de 2015 e a eliminação na semifinal da Copa da Inglaterra de 2019.

O capitão da seleção inglesa, que ainda não havia conquistado títulos na carreira quando deixou o Tottenham, quebrou a maldição quando foi campeão alemão pelo Bayern na temporada passada.

"Acho que jogar contra adversários da Premier League cria sempre um pouco mais de expectativa em torno de mim. Isso me motiva a jogar melhor", admitiu.

Kane já marcou oito gols em cinco jogos (um na Supercopa da Alemanha, cinco na Bundesliga e dois na Copa da Alemanha) neste início de temporada com o Bayern.

No total, são 93 gols marcados em 101 jogos pelo clube bávaro.

