Juros têm viés de alta após Pnad Contínua mostrar mercado de trabalho forte

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam com viés de alta nestes primeiros minutos de negociação desta terça-feira, 16, na contramão do dólar e dos retornos dos Treasuries, que recuam. As taxas reagem aos dados da Pnad Contínua, que apontaram taxa de desemprego de 5,6% no trimestre terminado em julho, que ficou no piso das estimativas do Projeções Broadcast e também representou o menor porcentual desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012.

No período, somente dois segmentos econômicos registraram fechamento de vagas. Entre os que geraram mais empregos no trimestre, os destaques ficaram com Agricultura (206 mil vagas), Serviços (102 mil) e Comércio (88 mil).

Os dados mostram que o mercado de trabalho segue aquecido, o que sugere a possibilidade de resistência da inflação e, consequentemente, menor propensão do Banco Central para reduzir a taxa Selic.

Às 9h17 desta terça, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,00%, ante 13,982% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,145%, contra 13,122% do ajuste anterior.