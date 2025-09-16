Jennifer Lawrence, Binoche e Farrell, estrelas do Festival de San Sebastián

O Festival de Cinema de San Sebastián, que começa nesta sexta-feira (19), homenageará a atriz americana Jennifer Lawrence e contará com outras estrelas como Colin Farrell e Juliette Binoche, em uma seção oficial com forte presença de filmes argentinos e espanhóis.

A atriz francesa vencedora do Oscar ("O Paciente Inglês") apresentará na seção oficial, mas fora de competição, sua estreia como diretora, "In-I in Motion", um documentário sobre uma turnê teatral realizada em 2007.

Paul Dano, Matt Dillon, Ron Pearl, Harris Dickinson e Stellan Skarsgard são outras das faces reconhecíveis que desfilarão pelo tapete vermelho do festival, que ocorre na cidade do norte da Espanha, de 19 a 27 de setembro.

A 73ª edição do festival, a menor das grandes reuniões de cinema na Europa depois de Cannes e Veneza, será inaugurada com a exibição de "27 Noches", uma produção argentina dirigida pelo uruguaio Daniel Hendler.

Outros dois longa-metragens argentinos competirão pelo prêmio de melhor filme: "Las Corrientes" de Milagros Mumenthaler e "Belén" de Dolores Fonzi, em uma seção oficial que também apresenta a francesa Claire Denis ("The Fence"), o alemão Edward Berger ("Balada de um Jogador") e o belga Joachim Lafosse ("Six jours ce printemps-là").

O país anfitrião participa na seção oficial com quatro produções em competição, entre as quais se destacam "Los Tigres" de Alberto Rodríguez, o diretor de "Pecados Antigos, Longas Sombras" que retorna com uma história protagonizada por Antonio de la Torre e Bárbara Lennie, e "Maspalomas", dos diretores bascos Jose Mari Goenaga e Aitor Arregi.

No total, 17 filmes rivalizam na seção oficial, cujo júri, presidido pelo diretor espanhol J.A. Bayona, decidirá os principais prêmios a serem entregues na cerimônia de encerramento no sábado, dia 27.

- "Destroem Gaza" -

Assim como ocorreu em Cannes e Veneza, espera-se que as personalidades participantes se manifestem sobre a situação na Faixa de Gaza e a ofensiva israelense, embora desta vez o próprio festival já tenha mostrado seu repúdio aos "massacres inimagináveis" que ali ocorreriam.

"Matam civis palestinos. Matam meninas e meninos. Matam jornalistas e trabalhadores humanitários. Usam a fome como arma (...) Destroem Gaza", afirmou o comitê de direção do festival em uma declaração publicada nos últimos dias.

"É necessário, portanto, condenar hoje (...) o genocídio que está sendo perpetrado pelo governo" de Benjamin Netanyahu, acrescentou o texto, que exigiu "um cessar-fogo imediato e a libertação de todos os reféns sequestrados pelo Hamas".

A postura beligerante do festival ocorre em um país cujo governo de esquerda se tornou uma das vozes europeias mais críticas a Netanyahu e onde são frequentes os protestos pró-palestinos, incluindo os que levaram ao cancelamento da última etapa da Volta da Espanha no domingo passado em Madri.

Um dos prêmios honorários Donostia do Festival de San Sebastián será entregue à atriz americana Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar por seu papel em "O Lado Bom da Vida" e que é esperada na cidade basca no dia 26 de setembro.

O outro prêmio Donostia desta edição será concedido à espanhola Esther García, que desde 1986 é produtora dos filmes de Pedro Almodóvar e acumulou em sua carreira seis Prêmios Goya.

No festival, considerado como uma ponte para a Europa do cinema latino-americano, doze filmes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Uruguai competirão pelo prêmio Horizontes Latinos.

