Jair Bolsonaro é levado a hospital em Brasília após "sentir-se mal"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por golpismo, saiu nesta terça-feira (16) de sua prisão domiciliar para ser internado em um hospital de Brasília após "sentir-se mal", informou um de seus filhos no X.

Bolsonaro "sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa". Ele foi ao hospital por "se tratar de uma emergência", indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ele foi levado ao centro médico acompanhado por agentes da Polícia Penal que monitoram sua prisão domiciliar, segundo seu filho.

O ex-presidente, 70 anos, foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal (STF).

A Primeira Turma do Supremo o considerou culpado de liderar uma organização criminosa para se manter no poder em 2022, após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro está em prisão domiciliar preventiva desde agosto em sua residência em Brasília.

O ex-mandatário (2019-2022) tem apresentado, nos últimos meses, problemas de saúde recorrentes.

Sua defesa alegou esse motivo para justificar sua ausência nas últimas sessões do julgamento.

No domingo, ele havia sido internado novamente para um procedimento cirúrgico menor e programado, devido a lesões na pele.

Para que sua sentença por golpismo seja efetiva, o STF deve resolver eventuais recursos de seus advogados e dos outros sete corréus também condenados.

Alguns problemas de saúde de Bolsonaro derivam de uma facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018, que deixou sequelas na região abdominal.

ffb/app/mel/am

© Agence France-Presse