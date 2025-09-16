Topo

Notícias

Itália ordena extradição para Alemanha de suspeito de sabotagem do gasoduto Nord Stream

16/09/2025 06h19

Um tribunal italiano ordenou nesta terça-feira (16) a extradição para a Alemanha de um cidadão ucraniano suspeito de ser um dos coordenadores da sabotagem ao gasoduto russo Nord Stream no Mar Báltico em setembro de 2022. 

O suspeito, Serhii Kuznietsov, era membro das Forças Armadas ucranianas na época e negou ser parte da célula que colocou explosivos nos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2. 

Seu advogado, Nicola Canestrini, disse à AFP que recorrerá da decisão do tribunal em Bolonha, no norte da Itália, à mais alta instância judicial do país. 

Os gasodutos, que durante anos transportaram gás russo para a Europa, sofreram danos graves devido às explosões ocorridas meses após a invasão russa à Ucrânia. As potências ocidentais e a Rússia acusaram-se mutuamente pela sabotagem. 

Canestrini afirma que seu cliente estava na Ucrânia no momento dos fatos e que seu processo judicial foi injusto. Ele acrescenta que seu cliente não teve permissão para comparecer pessoalmente às audiências e teve negado o acesso total ao processo alemão, "em flagrante violação ao direito a um julgamento justo". 

Segundo autoridades alemãs, o sabotagem foi obra de uma célula ucraniana composta por cinco homens e uma mulher. 

Os promotores alemães garantem que Kuznietsov utilizou documentos de identidade falsificados para fretar um iate que partiu da cidade alemã de Rostock para sabotar os gasodutos, que estavam fora de operação. 

Moscou já havia parado de fornecer gás através do Nord Stream 1 devido ao conflito entre a Rússia e os países europeus que apoiam a Ucrânia, e o Nord Stream 2 nunca chegou a entrar em funcionamento.

