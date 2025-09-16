Topo

Israel avança por terra em Gaza sob acusações da ONU de genocídio

Fumaça sobe em Gaza após bombardeio israelense - Menahem Kahana/AFP
Fumaça sobe em Gaza após bombardeio israelense Imagem: Menahem Kahana/AFP
do UOL

16/09/2025 14h14

Israel inicia ofensiva terrestre na Cidade de Gaza.

Polônia, drones e Otan: tensão cresce no leste europeu

Trump no Reino Unido: visita de Estado mira negócios e geopolítica

  • Agenda carregada: segunda visita de Estado inclui encontro com o premiê Keir Starmer e banquete em Windsor, num esforço para sublinhar a "relação especial".
  • Negócios na mesa: são esperados acordos bilionários; anúncio de investimento privado antecede a chegada do presidente.
  • Pautas sensíveis: Ucrânia, Oriente Médio, tecnologia e tarifas entram no roteiro político-diplomático.

China reage: pacote para turbinar consumo de serviços

EUA: caso Charlie Kirk avança na Justiça

  • Primeira audiência: o suspeito deve ser formalmente denunciado e passar por audiência inicial em Utah.
  • Linhas de investigação: promotores avaliam homicídio qualificado e possível crime de ódio; motivação ainda sob apuração.
  • Impacto público: assassinato reacende debate sobre radicalização e segurança em eventos.

