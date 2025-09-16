Depoimentos e perícia: como estão investigações da morte de ex-delegado

Líderes da alta cúpula da Segurança Pública de São Paulo estão na Baixada Santista para investigar o assassinato do ex-delegado-geral de polícia do estado, Ruy Ferraz Fontes. Entenda o que se sabe das investigações até o momento.

O que aconteceu

Polícia escuta pessoas próximas a Ruy, que deverão apontar se o ex-delegado foi ameaçado recentemente. A informação foi dada pelo atual delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, no local do crime ontem.

Carros e cena do crime foram vistoriados ainda na noite de ontem e objetos recolhidos passarão por perícia detalhada. Foi apreendida a arma de fogo de Ruy, que estava dentro de uma bolsa com os pertences pessoais dele.

Além de equipes da Polícia Civil, uma força-tarefa da Rota, da Polícia Militar, está em Praia Grande fazendo buscas por suspeitos. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, as equipes foram encaminhadas ao litoral para evitar a fuga dos autores do crime. A SSP mencionou "dezenas" de equipes, mas não detalhou quantas pessoas foram mandadas ao litoral.

O crime vai ser investigado na cidade de São Paulo, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação e os autores do assassinato devem ser rastreados pelas forças de segurança da capital, mas o delegado-geral Artur Dian afirmou que "todos os policiais civis do estado estão convocados para ajudar nas apurações".

Derrite afirmou que a polícia "não vai descansar" até o crime ser esclarecido. "Estamos trabalhando com os principais departamentos da Polícia Civil e apoio da Polícia Militar para identificarmos e prendermos os criminosos que assassinaram covardemente o delegado aposentado Dr. Ruy Ferraz", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Corpo de Ruy passou por autópsia no Instituto Médico Legal Central, em Cerqueira César, na capital. O resultado do exame ainda não foi divulgado.

O que foi encontrado até o momento?

Dois carros usados pelos suspeitos de envolvimento no crime, que tinham sido roubados na cidade de São Paulo. Um deles foi gravado por câmera de segurança no momento do assassinato e foi achado incendiado a cerca de 1 km de distância do ponto do crime.

Um carregador de fuzil, um carregador de pistola e uma munição deflagrada. Os dois estavam ao lado de um veículo abandonado que foi encontrado a cerca de 500 metros do local do crime.

Arma de fogo de Ruy, que estava dentro de uma bolsa com os pertences pessoais. O objeto vai passar por perícia, segundo informações da Polícia Civil.

Imagens de câmeras de segurança também vão ajudar na investigação do crime e já sinalizaram à polícia que os atiradores têm "técnicas apuradas". A análise, feita pelo delegado Dian, também é do entendimento de fontes ouvidas pelo UOL, que apontaram que a ação que matou Ruy foi "coisa de quem sabe".

Investigadores acreditam que o crime pode ter sido cometido por conta de uma licitação que teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos. Ruy Ferraz era secretário de Administração Pública de Praia Grande.

Polícia diz que "nenhuma hipótese vai ser descartada"

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, mas a polícia não descarta que o crime organizado tenha participação no assassinato. Ruy escapou de uma tentativa de assassinato do PCC em 2010 e era ameaçado, pelo menos, desde 2006, segundo o promotor do MP-SP Gakiya.

Câmeras gravaram ao menos quatro criminosos: um ficou no carro dos assassinos, outro fez a "contenção do perímetro" e outros dois atiraram contra a vítima. O crime aconteceu por volta das 18h20, horário de grande movimentação na avenida Dr. Roberto Almeida Vinhas.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

SSP lamentou a morte de Fontes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".