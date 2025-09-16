INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de setembro
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá a ordem do número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o modelo já utilizado para dar mais clareza e regularidade ao processo.
Como será o pagamento
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda acima do piso nacional terão os depósitos feitos de 1º a 7 de outubro.
Hoje, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões são equivalentes a um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões destinam-se a aposentados e pensionistas com rendimentos superiores a esse valor.
Para consultar a data correta do depósito, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre ignorando o dígito que aparece depois do traço. A consulta detalhada também pode ser feita pelo site e aplicativo Meu INSS, acessíveis com CPF e senha do Gov.br.
Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pela Central 135, que conta com atendimento automático todos os dias e suporte humano em horário comercial.
No aplicativo Meu INSS, além de acompanhar o extrato de pagamento, é possível conferir informações pessoais e utilizar outros serviços oferecidos, com auxílio da barra de pesquisa da plataforma.
Calendário de depósitos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10