Incêndio em barco com refugiados sudaneses deixa ao menos 50 mortos na Líbia, diz OIM

TRÍPOLI (Reuters) - A Organização Internacional para Migrações (OIM) informou na terça-feira que pelo menos 50 pessoas morreram depois que uma embarcação que transportava 75 refugiados sudaneses pegou fogo na costa da Líbia no domingo.

A OIM afirmou ter fornecido apoio médico a 24 sobreviventes.

A Líbia tornou-se uma rota de trânsito para imigrantes que fogem de conflitos e da pobreza para a Europa pelo Mediterrâneo desde a queda do ditador Muammar Gaddafi, em 2011, durante uma revolta apoiada pela Otan.

Em fevereiro de 2025, cerca de 867.055 imigrantes de 44 nacionalidades estavam residindo na Líbia, de acordo com dados da OIM.

(Reportagem de Ahmed Elumami e Menna Alaa El Din)