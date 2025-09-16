Topo

Notícias

Ibovespa avança na abertura com apoio de commodities

16/09/2025 10h07

(Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, marcada por alta de commodities como petróleo e minério de ferro no exterior, além da expectativa para decisões de juros nesta semana, principalmente dos Estados Unidos.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,3%, a 143.971,89 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha elevação de 0,59%.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ex-delegado disse em podcast que não tinha proteção: 'Vivo sozinho'

Moscou e Minsk ensaiam lançamento de armas nucleares instaladas em Belarus, diz Lukashenko

O luto midiatizado e militante da viúva de Charlie Kirk

Justiça francesa investiga ministra da Cultura por joias não declaradas

Novo pacote de sanções da UE contra Rússia é adiado em meio à pressão de Trump

Michelle reage após Janja pedir ética e posta vídeo em que ela xingou Musk

Catar e EUA estão próximos de acordo de defesa após ataque israelense em Doha

China dispara canhão de água contra navios filipinos no Mar do Sul da China

Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Rainha Camilla, com sinusite, não comparecerá ao funeral da duquesa de Kent

Pentágono reprime postagens de tropas nas mídias sociais sobre Charlie Kirk